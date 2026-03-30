SM-liigan runkosarjassa toiseksi sijoittunut KooKoo tuli ensimmäisessä puolivälierässä kaukaloon tavalla, joka oli täytenä yllätyksenä Karri Kivelle.

KooKoo sai suoran puolivälieräpaikan varmistettuaan viilata peliään kuntoon puolentoista viikon ajan. Vastustajaksi tuli jymy-yllätyksellä suoraan kolmessa ottelussa JYPin kaatanut Pelicans.

Puolivälieräsarjan avausottelu Kouvolassa päättyi puolustuksensa timanttiseen iskuun hioneen Pelicansin 1–0-voittoon jatkoerässä syntyneellä maalilla.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kiven mukaan lopputulosta suurempi järkytys oli tapa, jolla iloista vastaiskukiekkoa runkosarjassa esittänyt KooKoo tuli kaukaloon.

– Se, mikä minulle oli yllätys, niin KooKoo aloitti pelaamaan suoraan aloituksesta trapia. Kotipelissä, Kivi hämmästelee.

– Tämä oli mielestäni yksi kevään mielenkiintoisimmista asioista. He eivät ole koko kaudella tehneet sitä. Viime vuonna he aloittivat sillä, mutta heittivät sen romukoppaan maaottelutauolla.

Trap on jääkiekon yleinen pelitapa, jossa joukkue ryhmittyy puolustamaan keskialuetta tiiviisti estäen vastustajaa tuomasta kiekkoa siniviivan yli.

Jouko Myrrän valmentaman KooKoon pudotuspelihistoriaa varjostaa viime vuonna pudotuspelien avauskierroksella ennakkosuosikin asemasta koettu tyly tappio Vaasan Sportille. Silloin oranssimustat romahtivat hyvän alkukauden jälkeen täysin.

– Onko tässä tehty analyysi, että tuo runkosarjan rallattelu ei riitä? Minusta se on rohkea valinta ruveta yhtäkkiä keväällä träppäämään nimenomaan pelin alusta.

– Jos se onnistuu, se on mielestäni nerokas veto, mutta jos se ei onnistu, niin sitten se on kyllä totaalimunaus. Sen näkee vasta tuon sarjan jälkeen. Todella rohkea valinta valmennukselta, Kivi toteaa.

Jouko Myrrän KooKoo hylkäsi trap-pelaamisen kesken viime kauden, mutta nyt se yhtäkkiä teki paluun pudotuspeleihin.

Vielä erikoisemmaksi päätöksen tekee se, että vastapuolella on ollut ongelmia nimenomaan hyökkäyspelaamisen kanssa. Pelicansin menestys on perustunut pitkälti sumppupuolustukseen ja maalivahti Patrik Bartosakin loistotorjuntoihin.

– Nythän KooKoo antoi kaikki eväät Pelicansille. Lahtelaiset ovat niin totaalisen altavastaaja tässä sarjassa, että nyt kun KooKoo ottaa itseltään vauhdin pois, niin sehän sopii Pelicansille.

– Kyllähän (päävalmentaja) Sami Kapanen on vetänyt hirveää kevättä, Kivi toteaa Pelicansista.

KooKoo–Pelicans-sarjan toinen ottelu pelataan maanantaina Lahdessa. Illalla myös HPK ja Tappara pelaavat sarjassaan toisen osaottelun.