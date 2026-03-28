Pelicansin Brett Stapleyn saama rangaistus KooKoo-puolivälierän avauserässä sai MTV Urheilun asiantuntijan Jesse Joensuun ärähtämään.

Stapley sai kahden minuutin jäähyn väkivaltaisuudesta vihellyksen jälkeisen maalineduskahakan yhteydessä. MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu ei pitänyt tuomareiden vihellyksestä lainkaan.

– Tuomarit, valot päälle! Teidän tehtävänne on ottaa ne rikkeet pois, missä estetään maalia tai taitopelaajaa. Ja ne tilanteet täytyy ottaa pois, missä pelataan sillä tavalla, että joku voi loukkaantua. Ihan naurettava jäähy. Ei olisi missään nimessä kuulunut olla playoffseissa kakkonen, Joensuu tylyttää.

Myös MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen oli Joensuun kanssa samaa mieltä jäähystä.

– Täysin samaa mieltä. Jos tuosta saa jäähyn, tässä pelissä pitäisi tulla 20-30 jäähyä. Nyt lähetät viestin, että tämä ei ole sallittua. Niin nyt sinun pitäisi ottaa kaikki nuo pois. Ja noita tulee joka vihellyksen jälkeen, Aaltonen sanoo.

