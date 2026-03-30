SM-liigan puolivälierien avausottelun hävinnyt KooKoo saa maalitykkinsä Ville Meskasen takaisin kokoonpanoon Pelicans-sarjan toiseen osaan.
Runkosarjassa 23 maalia paukuttanut Meskanen oli sivussa lauantaina pelatusta avausottelusta. Maanantain ottelussa Lahdessa hän aloittaa ykkösketjusta.
Lue myös: SM-liigan playoffseissa paljastui raju yllätys: "Nerokas veto vai totaalimunaus?"
Myös Jiri Pärssinen palaa KooKoon puolustukseen. Illan ottelusta ovat sivussa lauantaina pelanneet hyökkääjä Tomas Mazura sekä puolustajat Kalle Loponen ja Joseph Berger.
Ykköspakkipariin kuulunut Loponen loukkaantui heti pudotuspelien ensimmäisessä vaihdossaan taklattuaan ohi Pelicansin Anton Kettusesta poistuen jalkaansa varoen pukukoppiin.
Pelicans ei ole tehnyt muutoksia edellisen ottelun miehistöönsä. Myös illan toisessa parissa HPK:n ja Tapparan kokoonpanot ovat entisellään.