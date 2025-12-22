Sportin tyhjennysmarkkinoilta kuuluu ensimmäinen myynti-ilmoitus. Hyökkääjä Viljami Nieminen hyppää loppukaudeksi JYPiin.
Nieminen vahvistaa jyväskyläläisremmiä vain kuluvan sesongin loppuun. Hän palaa Sportiin ensi kaudella, sillä osapuolilla on sopimus kevääseen 2028 saakka.
– Haluan kiittää upeita kannattajiamme kuluvasta kaudesta. Emme onnistuneet siinä tavoitteidemme mukaisesti ja tilanteen muututtua haluan tehdä seuran eteen voitavani seuraavaa kautta ajatellen, Nieminen kommentoi Sportin tiedotteessa.
– Tämä loppukauden siirto mahdollistaa entistä vahvemman Sportin rakentamisen ensi kaudelle sekä minulle vielä tämän kauden osalta mahdollisuuden kehittyä pelaajana uudessa ympäristössä. Samaan aikaan odotan innolla palaavani kotkapaitaan kauden päätyttyä, hän jatkaa.
Vaasan Sport kertoi eilen aloittavansa pelaajamyynnit taloutensa turvaksi. Joukkue on SM-liigassa viimeisenä. Se on jäämässä ulos pudotuspeleistä.
Niemisen uusi seura JYP taas taistelee runkosarjan voitosta. Se on pistekeskiarvolla mitattuna toisena Tapparan perässä.
– Viljami tuo hyökkäykseemme lisää laajuutta. Erinomaisena luistelijana Nieminen pystyy tukemaan joukkuettamme, sekä hyökkäys-, että puolustuspelaamisessa, JYPin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä sanelee seuran .