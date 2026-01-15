SM-liigassa sarjan toiseksi viimeisenä oleva Kärpät tiedotti keskiviikkona nimekkäästä hankinnasta, kun se kertoi seurassa kaudella 2017-2018 Suomen mestaruutta juhlineen Jani Hakanpään loppukauden sopimuksesta. Päävalmentaja Petri Karjalainen avasi ajatuksiaan hankinnasta SaiPa-ottelun lehdistötilaisuudessa.

Viimeksi Kärppiä kaudella 2018-2019 edustaneen Hakanpään sopimuksessa on NHL-optio. Hän pelasi ennen paluuta Ouluun NHL:ssä kuuden kauden ajan. Kuitenkin viime kaudella loukkaantumisen takia kertyi vain yhteensä neljä ottelua, kaksi NHL:ssä ja kaksi AHL:ssä. Edellinen ottelu oli 17. marraskuuta 2024.

– On hienoa, että saadaan tuon tasoinen pelimies mukaan. On se sitten peli, kaksi tai loppukausi, niin auttaa jo todella paljon joukkuetta omalla tekemisellään ja läsnäolollaan. Jos mietitään meidän haasteita joukkueena, niin sellainen puolustamisen jämäkkyys ja niiden puolustavien tekojen arvottaminen voittavassa jääkiekossa, niin on kuin nenä päähän mihin vastausta haetaan, Karjalainen totesi.

Leijonissa maailmanmestaruuden vuonna 2019 voittanut Hakanpää on Karjalaisen mukaan joukkueen käytettävissä ensi viikolla.

Katso Petri Karjalaisen kommentit kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.