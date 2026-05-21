Tiedustelukone oli valvontalennolla kansainvälisessä ilmatilassa.
Venäläishävittäjät häiritsivät Britannian kuninkaallisten ilmavoimien (RAF) tiedustelukonetta Mustanmeren yllä huhtikuun puolivälissä, kertoo Britannian puolustusministeriö.
Ensimmäisessä tapauksessa venäläinen Su‑35-hävittäjä lensi niin lähelle RC‑135W Rivet Joint -tiedustelukonetta, että sen hälytysjärjestelmät aktivoituivat ja autopilotti kytkeytyi pois päältä.
Toisella kerralla Su‑27-hävittäjä lensi kuusi kertaa tiedustelukoneen edestä ja kävi brittien mukaan lähimmillään kuuden metrin päässä tiedustelukoneen nokasta.
Puolustusministeriön mukaan tiedustelukone oli valvontalennolla kansainvälisessä ilmatilassa, eikä se ollut aseistettu.
Britannian puolustusministeri John Healey kiitti koneen miehistön ammattitaitoa ja tuomitsi Venäjän toiminnan.
– Tämä on jälleen yksi esimerkki venäläisten lentäjien vaarallisesta ja sopimattomasta käyttäytymisestä aseistamatonta, kansainvälisessä ilmatilassa liikennöivää lentokonetta kohtaan.
– Tällainen toiminta aiheuttaa vakavan onnettomuusriskin ja mahdollisen tilanteen kärjistymiseen, Healey sanoo ministeriön tiedotteessa.