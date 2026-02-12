Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa Jari Peltola ja Katja Lintunen hämmentyvät Juhon päätöksestä.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen neljäksi viikoksi.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin yhdeksännessä jaksossa Katja Lintunen ja Jari Peltola pohtivat Juhon, Sadun ja Heidin dynamiikkaa. Kolmikon kotona vallitsee erikoinen tunnelma, jossa Juho on jäänyt selkeästi alakynteen. Peltola väittää huomanneensa Sadun ja Heidin välillä erikoista kihelmöintiä.

– Minun mielestäni heillä on eroottista latausta, Peltola väittää.

Lintunen yllättyy ja kertoo, ettei ajatellut asiaa aiemmin.

Jaksossa Heidi ja Satu ilmoittavat leikkisästi Juholle, että haluavat vaihtaa makuuhuonetta miehen kanssa. Juho suuttuu ehdotuksesta ja ilmoittaa järkyttävän uutisen.

– Juho sanoo, että hän lähtee himaan, Lintunen hämmästelee.

Lintusen mukaan näillä näkymin ei ole tiedossa onko Juho palaamassa kolmikon yhteiselle asunnolle

