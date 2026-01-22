Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa Jari Peltola ja Katja Lintunen käyvät läpi Kolmiodraama-sarjan käänteitä ja peilaavat niitä myös omaan elämäänsä.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin seitsemännessä jaksossa toimittajat Jari Peltola ja Katja Lintunen alkavat sekoittaa pakkaa omissa fantasioissaan. Lintusen mukaan erä-Teemu ja Satu voisivat sopia toisilleen.

– Mielestäni Teemun pitäisi pitää silmät auki myös Satun suuntaan, Lintunen sanoo.

Myös Peltola leikittelee ajatuksella, että sarjassa löytyisi yllättäviä pareja ja heittää ilmoille Ollin ja Carolinan. Ollilla on lapsia ja Carolinalla ei ole lapsihaaveita lähitulevaisuudessa.