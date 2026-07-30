Kalastaja koki kauhunhetkiä kalareissullaan, kun mustekala tarrautui voimalla hänen kasvoihinsa.

Kalastaja Jesser Cervantes oli kalastamassa Puerto Princesan saaren edustalla Filippiinien Palawanilla, kun hänen siimaansa tarttui mustekala.

Hän kelasi otuksen luokseen seurauksin, joita hän tuskin osasi arvata. Videolla näkyy nimittäin, kuinka Cervantes istuu pienessä puisessa veneessä ja yrittää epätoivoisesti irrottaa kasvoihinsa lujasti tarrautunutta, kiemurtelevaa mustekalaa.

Mustekalan lonkerot tarrautuivat yhä uudelleen kiinni miehen ihoon, kun tämä yritti irrottaa niitä yksi kerrallaan.

Otus ei irrottanut otettaan edes sen jälkeen, kun mies hakkasi sitä bambukepillä yhä uudelleen. Voit katsoa kamppailun yllä olevalta videolta!

Lopulta mustekala irrotti otteensa, ja Cervantes laski liian läheistä tuttavuutta tehneen otuksen takaisin veteen.

Cervantes kertoo, että mustekalaa oli hyvin vaikeaa käsitellä.

– Se oli vähällä repiä kasvoni, hän sanoo.