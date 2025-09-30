Luka Töyrä nähdään Salkkareissa Paavon roolissa.

Salatut elämät -sarja saa uuden vahvistuksen, kun näyttelijä Luka Töyrän esittämä hahmo Paavo "Väyrynen" Luhtinen saapuu osaksi Pihlajakadun kuvioita.

Töyrä kuvailee roolihahmoaan itsevarmaksi ja hauskaksi tyypiksi, kaikkien kaveriksi, joka tietää, mitä elämältään haluaa. Hahmon juonikuviot kietoutuvat toisen entuudestaan tutun Salkkarit-hahmon tarinaan.

Töyrä päätyi mukaan Salkkareihin, kun hänen sarjassa näyttelevä ystävänsä vinkkasi hänelle käynnissä olleista koekuvauksista. Paavon rooliin haettiin näyttelijää, ja ystävä kysyi, olisiko Töyrä halukas käymään koekuvauksissa.

– Sanoin, että totta kai haluan. Näin siinä pääsi käymään, että sain roolin, ja olen ollut tosi tyytyväinen, hän kertoo MTV Uutisille.

Luka Töyrä hyppää Paavon rooliin.MTV Oy / Kimmo Jaatinen

Saatuaan kuulla, että hänet oli valittu rooliin, soitti Töyrä oitis äidilleen.

– Piti kertoa ilouutiset. Olin yhtä hymyä koko loppupäivän, hän muistelee.

Töyrän ensikosketus näyttelemiseen tapahtui hänen ollessaan vasta ala-asteikäinen.

– Kaverini houkutteli minut teatterikerhoon, ja sieltä lukioon asti olen ollut siinä samassa kerhossa. Olen ollut myös kesäteatterissa ja avustajana joissain tv-jutuissa, hän kertoo.

Tällä hetkellä Töyrä on ennättänyt työskennellä Salkkareissa jo jokusen tovin. Työ suosikkisarjassa on tuntunut hyvin mieluisalta ja ilmapiiri työyhteisössä on ollut mukava ja vastaanottavainen.

– On ollut tosi kivaa. On mukavaa tutustua uusiin ihmisiin ja tehdä uusia tuttavuuksia. Tästä nauttii niin paljon, ettei tämä tunnu työltä.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran syyskuussa 2025.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.