Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen Tshekki-ottelu alkoi pahalla yskähdyksellä. Veeti Väisänen komennettiin isoista ovista pihalle vain minuutin pelin jälkeen.
Väisäsen poikittainen maila osui Tshekin Tomas Poletinia kasvoihin maalinedustalla ajassa 1.06.
Tuomaristo katsoi tilanteen videolta ja langetti Väisäselle ulosajotuomion. Suomi joutuu siis heti ottelun alkuun viiden minuutin alivoimalle.
Tshekki rankaisi todella nopeasti. Se siirtyi ylivoimalla 1–0-johtoon ajassa 1.52. Enempää takaiskuja ei sinivalkoisille tullut vajaamiehisenä.
Suomi pelaa ottelun loppuun kuudella puolustajalla.
Nuoret Leijonat on voittanut kaksi aiempaa otteluaan heikompaa Tanskaa ja Latviaa vastaan. Tshekki voitti Tanskan mutta hävisi Kanadalle.