Shirly Karvinen paljastaa podcastissa nähneensä julkkisten pettävän puolisoitaan: "Fyysistä aktia"

– Olen nähnyt monta kertaa, kun julkisuuden ihmiset on suoraan pettäneet puolisoitaan. Eräs ihminen, jonka tunnen tänä päivänäkin töiden kautta, niin olen kävellyt suoraan huoneeseen, missä tehdään fyysistä aktia ihan jonkun muun kanssa kun oman puolison, Karvinen muistelee podcastissa.

Karvinen kertoo podcastissa, miten hän kyynistyi parissa vuodessa työskennellessään Namussa.

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– Jos ollaan ihan rehellisiä, niin hän oli aika ruma suustaan. Hän tuli aina sinne ja sanoi suoraan, mikä kaikki on päin persettä, Karvinen muistelee podcastissa.