Podcastaaja Shirly Karvinen valottaa Olipa kerran otsikko -podcastissa, miten on nähnyt monen julkisuuden henkilön pettävän puolisoaan Namu-yökerhossa.
Juontaja, podcastaaja Shirly Karvinen työskenteli aikoinaan ravintolamoguli Sedu Koskisen yhdessä Suomen tunnetuimmassa Namu-yökerhossa.
Karvinen kertoo tuosta ajasta hänen ja Julianna Jokelan podcastissa Olipa kerran otsikko.
Namu avattiin vuonna 2011 ja suljettiin 2017.
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Karvinen kertoo podcastissa, miten hän kyynistyi parissa vuodessa työskennellessään Namussa.
– Olen nähnyt monta kertaa, kun julkisuuden ihmiset on suoraan pettäneet puolisoitaan. Eräs ihminen, jonka tunnen tänä päivänäkin töiden kautta, niin olen kävellyt suoraan huoneeseen, missä tehdään fyysistä aktia ihan jonkun muun kanssa kun oman puolison, Karvinen muistelee podcastissa.