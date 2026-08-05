Formula ykkösissä Saudi-Arabian GP oli määrä ajaa huhtikuussa, mutta kisa peruttiin konfliktin vuoksi. Rata-autoilun kestävyyssarja WEC kertoi viime viikolla siirtävänsä loka-marraskuulle kaavaillut Qatarin ja Bahrainin osakilpailut Espanjaan ja Italiaan.

Yhdysvaltojen läheisenä liittolaisena tunnettu Saudi-Arabia on ollut erilaisten kostoiskujen kohteena sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät helmi-maaliskuun vaihteessa Iraniin.

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– Jos he (F1 ja WEC) eivät aja sillä alueella, miksi meidän pitäisi? He haluavat varmasti järjestää kisan, mutta turvallisuus on kaikkein tärkeintä. Se tulee ensimmäisenä.