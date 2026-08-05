MM-rallikauden on määrä päättyä 11.–14. marraskuuta Saudi-Arabiassa, mutta kauden viimeisen osakilpailun kohtalo on Lähi-idän konfliktin vuoksi vielä epäselvä.
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Saudi-Arabia liittyi MM-rallikalenteriin viime kaudella massiivisella kymmenen vuoden sopimuksella. MM-titteleiden kohtalo pitäisi ratkaista Jeddan ympäristössä reilun kolmen kuukauden kuluttua, mutta se, ajetaanko kisaa, ratkeaa Kansainvälisen autoliiton (FIAn) mukaan syyskuun puoliväliin mennessä.
Yhdysvaltojen läheisenä liittolaisena tunnettu Saudi-Arabia on ollut erilaisten kostoiskujen kohteena sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät helmi-maaliskuun vaihteessa Iraniin.
Formula ykkösissä Saudi-Arabian GP oli määrä ajaa huhtikuussa, mutta kisa peruttiin konfliktin vuoksi. Rata-autoilun kestävyyssarja WEC kertoi viime viikolla siirtävänsä loka-marraskuulle kaavaillut Qatarin ja Bahrainin osakilpailut Espanjaan ja Italiaan.