Juontaja Katja Ståhl kertaa Podimo-palvelussa ilmestyvässä Saatan olla väärässäkin -podcastissa vuosien takaista tilannetta, kun ex-jääkiekkoilija Timo Jutila ei hänen mukaansa saanut pidettyä katsettaan kurissa.

– Olen kerran juontanut Timo Jutilan kanssa Musiikki & Median gaalan. Minulla oli sellainen suht antava iltapuku ja olin muistaakseni synnyttänyt hiljattain tai raskaana, ja minulla oli aika isot tissit, Ståhl sanoo jaksossa juontoparilleen Kimmo Vehviläiselle.

Ståhlin mukaan Jutila "ei tainnut kertaakaan katsoa häntä silmiin", kun kaksikko palaveerasi gaalaan liittyen.