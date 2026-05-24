Shirley Karvinen asuu yhdessä kumppaninsa Ahti Peltosen kanssa.
Juontaja Shirly Karvinen palasi vastikään ulkomailta kuvaamasta uutta Bachelor Suomi -kautta.
Kuvausten aikana jo pitkään otsikoissa pyörineet räppäri Ahti, eli Ahti Peltonen, ja Karvinen julkaisivat ensimmäiset yhteiskuvat Instagramissa.
Karvinen kommentoi myös suhdettaan Huomenta Suomen haastattelussa sunnuntaina.
– Asutaan yhdessä, ollaan yhdessä, hän on mun avopuoliso ja oikein ihana ihminen.
Juontaja Lorenz Backman kysyi, haluaako Karvinen kommentoida suhdettaan ylipäänsä julkisuudessa vai haluaako hän pitää sen yksityisenä.
– Eihän siinä tavallaan mitään salaisuutta ole missään vaiheessa ollut. En ole kokenut tarvetta huutaa sitä koko maailmalle, Karvinen kommentoi Huomenta Suomessa.