Shirley Karvinen asuu yhdessä kumppaninsa Ahti Peltosen kanssa.

Juontaja Shirly Karvinen palasi vastikään ulkomailta kuvaamasta uutta Bachelor Suomi -kautta.

Kuvausten aikana jo pitkään otsikoissa pyörineet räppäri Ahti, eli Ahti Peltonen, ja Karvinen julkaisivat ensimmäiset yhteiskuvat Instagramissa.

Karvinen kommentoi myös suhdettaan Huomenta Suomen haastattelussa sunnuntaina.

– Asutaan yhdessä, ollaan yhdessä, hän on mun avopuoliso ja oikein ihana ihminen.

Juontaja Lorenz Backman kysyi, haluaako Karvinen kommentoida suhdettaan ylipäänsä julkisuudessa vai haluaako hän pitää sen yksityisenä.

– Eihän siinä tavallaan mitään salaisuutta ole missään vaiheessa ollut. En ole kokenut tarvetta huutaa sitä koko maailmalle, Karvinen kommentoi Huomenta Suomessa.

