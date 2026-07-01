Olga paljastaa suomalaisiin julkisuuden henkilöihin liittyviä mielipiteitään Podimossa ilmestyvän BFF podi -podcastin uudessa jaksossa.

Artisti Olga ja tosi-tv-kasvo Sauli Koskinen pelaavat totuus vai tequila -peliä Emilia "Emjeni" Aaltosen ja Selen Ahishalin luotsaaman BFF podi -podcastin uudessa jaksossa. Pelissä osallistujan tulee joko vastata kiperään kysymykseen tai kulauttaa alas tequilashotti.

Pelissä Olgaa ja Koskista pyydetään muun muassa nimeämään suomalainen julkisuuden henkilö tai vaikuttaja, josta he eivät pidä. Olga perustaa vastauksensa henkilökohtaiseen huonoon kokemukseensa.

– Nebi. Oli tällainen tilanne yksien festareiden jatkoilla, missä minulle tuli ärsyttävä fiilis, kun hän alkoi kertomaan minulle, miten minun pitäisi löytää oma juttuni, Olga sanoo.

Nebi on artisti ja tuottaja, jonka kuunnelluimpia kappaleita ovat muun muassa Mitä mä teen, Audemars Piquet ja Elämänvaihe.

– Muistan olleeni hänelle, että pitäisikö sinun itse löytää oma juttusi, Olga jatkaa.

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