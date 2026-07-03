Shirly Karvinen heitti radiossa huulta hänen ja Ahdin Ruisrock-pusuttelusta.

Juontaja Shirly Karvinen vitsaili viime vuotisesta Ruisrock-suutelukohustaan Radio Suomipopin Heinälypsy-ohjelmassa.

Seiska julkaisi viime heinäkuussa videon Karvisesta ja räppäri Ahdista suutelemassa Ruisrock-festivaaleilla. Kaksikon pusuttelusta nousi kohu, sillä Karvinen ei vielä tuossa vaiheessa ollut kertonut julkisesti eronneensa ex-kumppanistaan artisti Sannista.

Vain hetkeä myöhemmin Karvinen ja Sanni ilmoittivat erostaan omilla sosiaalisen median tileillään. Nykyään Karvinen ja Ahti seurustelevat ja asuvat avoliitossa.

Karvinen ja niin ikään Heinälypsy-ohjelmaa luotsaava juontaja keskustelivat radiossa festaripukeutumisesta. Karvinen kertoi liputtavansa mukavien vaatteiden puolesta.