Union Berlin vastasi törkykommentointiin tiukasti historiallisen päävalmentajanimityksensä jälkeen.
Marie-Louise Eta nimitettiin sunnuntaina historian ensimmäisenä naisena jalkapallon Saksan Bundesliigassa pelaavan seuran päävalmentajaksi. 34-vuotias saksalainen hyppää loppukaudeksi Union Berlinin miesten edustusjoukkueen peräsimeen potkut saaneen Steffen Baumgartin korvaajaksi.
Uutinen sai sosiaalisessa mediassa myös ummehtunutta sukupuoleen kohdistettua kommentointia.
– Se Bundesliigan valmentaja, joka häviää heille, menettää ikuisesti kasvonsa. Tuskinpa on mitään nolompaa, eräs käyttäjä kirjoitti X:ssä.
Union Berlin iski vastapalloon.
– Mutta juuri sitä sinä olet, seksisti, seura kirjoitti.
Union Berlin vastasi niin ikään kyseenalaistukseen, etteivät miespelaajat ottaisi vakavasti "naista kertomassa taktiikasta tai jalkapallosta".
– Kaikella kunnioituksella, se on seksismiä, seura vastasi.
Eta toimi tätä ennen Union Berlinin alle 19-vuotiaiden joukkueen päävalmentajana. Hän luotsaa seuran miesten edustusjoukkuetta loppukauden ajan, kunnes siirtyy suunnitellusti Union Berlinin naisjoukkueen päävalmentajaksi.