Ruotsalaisvalmentaja astuu IFK Mariehamnin peräsimeen.

Jalkapallon Veikkausliigassa viimeisenä oleva IFK Mariehamn esitteli sunnuntaina Roberth Björknesjön uudeksi päävalmentajakseen. 53-vuotias ruotsalainen hyppää maarianhaminalaisseuran puikkoihin loppukauden kattavalla sopimuksella.

Williams on valmentanut urallaan useita ruotsalaisseuroja, niin pääsarja Allsvenskanissa kuin toisella sarjatasolla Superettanissa. Viimeisimmäksi hän luotsasi Östers IF:ää yhdeksän ottelun ajan viime vuonna.

– Tuntuu todella inspiroivalta saada mahdollisuus työskennellä ulkomailla ja kohdata uusia vastustajia. Olen katsonut monia joukkueen otteluita ja keskittynyt paljon rakenteeseen, työskentelytapoihin ja prioriteetteihin, sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä. Nyt odotan innolla, että voin jättää jälkeni joukkueeseen ja toteuttaa periaatteita, joiden uskon auttavan meitä seuraavan askeleen ottamisessa, Björknesjö kommentoi IFK Mariehamnin tiedotteessa.

Seura tiedotti viime viikon maanantaina viimeisimmän päävalmentajansa, englantilaisen Gary Williamsin, jättäneen tehtävänsä.

– Olemme olleet ilman päävalmentajaa lähes kaksi viikkoa. Aloitimme uuden päävalmentajan haun käytännössä heti. Meillä oli hyviä ehdokkaita 5-6 ja yhtenä niistä Roberth, johon valinta sitten kohdistui, IFK Mariehamnin toimitus- ja urheilujohtaja Jimmy Wargh kertoi.

Maarianhaminalaisjoukkue on saanut kauden yhdeksästä Veikkausliiga-ottelustaan vain neljä pistettä. SJK on viimeistä edellisenä kaksi pinnaa enemmän keränneenä.