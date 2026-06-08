Jääkiekon SM-liigan superkauteen valmistautuva TPS tiedotti perjantaina tehneensä sopimuksen itävaltalaishyökkääjä Lukas Haudumin kanssa. Kaikille Haudumin valinta ei ole vielä täysin avautunut.

29-vuotias Haudum edusti kaksi edellistä kautta Itävallan korkeimmalla sarjatasolla mestaruuden voittanutta Graz99ersia. Seuran omistajalla Herbert Jerichillä oli vaikeuksia ymmärtää Haudumin seuravalintaa.

– Ymmärrän sen, että Haudum halusi ulkomaille. Mutta sitä en ymmärrä, että hän menee noin keskinkertaiseen seuraan. Olen järkyttynyt, että hän päätti käyttää valintansa tähän joukkueeseen, Jerich sanoi itävaltalaislehti Kleine Zeitungin jutussa.

Jerich olisi suositellut viime kaudella 46 ottelussa 52 pistettä tehneelle Haudumille Itävaltaan jäämistä, jossa tämä olisi saanut Jerichin mukaan parempaa palkkaa kuin TPS:ssä.

– Hän olisi voinut esitellä taitojaan vielä CHL:ssä ja saada sopimuksen suurempaan seuraan.

Itävallan sarjassa pistepörssin viidenneksi yltänyt Haudum äityi pudotuspeleissäkin huimaan iskuun, kun hän teki 12 ottelussa tehot 5+15=20.

Jerichin lausunnoista uutisoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.