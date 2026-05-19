Jalkapallovalmentaja Petr Vlachovsky sai elinikäisen pannan.
Naisia ja tyttöjä tshekkiläisessä jalkapallojoukkue 1. FC Slovackossa valmentanut Petr Vlachovsky on saanut elinikäisen pannan Euroopan jalkapalloliitolta Uefalta. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.
42-vuotias Vlachovsky sai sanktionsa 14 pelaajan salakuvaamisesta pukuhuone- ja suihkutiloissa neljän vuoden aikana. Elinikäinen panna koskee kaikkea jalkapalloon liittyvää toimintaa.
Tshekkiläinen valmentaja pidätettiin syyskuussa 2023, kun poliisi löysi salaa kuvatun aineiston verkosta. Miehellä havaittiin olleen myös lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittynyttä materiaalia.
Vlachovskyn kerrotaan kuvanneen pelaajia reppuun piilotetulla kameralla. Nuorin näistä pelaajista oli 17-vuotias.
Pelaajat kertoivat saaneensa tietää salakuvaamisesta vasta valmentajan pidätyksen jälkeen.
Valmentajan puuhat olivat herättäneet pelaajissa pelkoa ja vieneet yöunia. Pelaajat kokivat myös ahdistusta liikkua julkisilla paikoilla sen varalta, että heitä olisi kuvattu.
Vlachovsky on toiminut aiemmin Tshekin alle 19-vuotiaiden naisten maajoukkueen päävalmentajana. Hänet on kerran palkittu maansa parhaana naisten valmentajana.