Kalifornian kuvernööri tarkastelee, rikkooko TikTok osavaltion lakia sensuroimalla Donald Trumpia kritisoivaa sisältöä.

Sosiaalisen median alusta TikTok merkitsee tarkasteltavaksi tai rajoittaa Donald Trumpin hallintoa ja maahanmuutto- sekä tulliviranomaisia koskevaa kriittistä sisältöä, uutisoi Politico.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom tarkastelee, rikkooko TikTok osavaltion lakia sensuroimalla Trumpia kritisoivaa sisältöä, hän ilmoitti maanantai-iltana X:ssä.

– On aika tutkia asia, Newsom sanoi.

Kuvernöörin lehdistöpalvelu ilmoitti, että Newsom käynnisti tarkastuksen sen jälkeen, kun hänen toimistonsa oli "saanut ilmoituksia – ja itsenäisesti vahvistanut tapauksia – presidentti Trumpia kritisoivan sisällön sensuroinnista".

Viestissä todettiin lisäksi, että Newsom kehottaa Kalifornian oikeusministeriötä selvittämään, rikkooko tämä Kalifornian lakia.

Tiktok syyttää sähkökatkoa

Tutkinta koskee TikTokissa lähetettyä suoraa viestiä, joka sisälsi sanan "Epstein" viittauksena nyt kuolleeseen, seksikaupasta syytettyyn rahoittajaan Jeffrey Epsteiniin, kuvernöörin toimisto kertoi Politicolle.

Newsomin toimiston mukaan TikTok lähetti varoituksen, että viestiä ei lähetetty, koska se saattoi rikkoa yhteisön ohjeita.

TikTok ilmoitti tutkivansa, miksi monet käyttäjät eivät ole pystyneet lähettämään sanaa "Epstein" suorissa viesteissä.

– Meillä ei ole sääntöjä, jotka kieltäisivät nimen Epstein jakamisen suorissa viesteissä, ja tutkimme parhaillaan, miksi joillakin käyttäjillä on ongelmia, TikTokin Yhdysvaltain toimintojen edustaja kommentoi.

TikTok ilmoitti lausunnossaan, että sovelluksen toimintahäiriöt johtuivat sähkökatkoksesta yhdysvaltalaisessa datakeskuksessa. TikTok US Joint Venture -yhtiön edustaja kertoi CNN:lle, että tämän seurauksena videoiden lataaminen ja suositteleminen muille käyttäjille kestää tavallista kauemmin.

Tiistai-aamuna Joint Venture ilmoitti, että se oli edistynyt merkittävästi palvelun palauttamisessa yhdysvaltalaisille käyttäjille, mutta totesi, että käyttäjillä voi edelleen olla ongelmia uusien videoiden lataamisessa.