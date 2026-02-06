Jalkapallon Uefa Youth Leaguen pudotuspeliarvonta suoritetaan perjantaina klo 14. Arvontaa, jossa selviää HJK:n alle 19-vuotiaiden joukkueen neljännesvälierävastustaja, voi seurata suorana MTV Uutiset Livessä.
HJK eteni sensaatiomaisesti jatkoon voittamalla englantilaisjätti Manchester Cityn nuorten joukkueen 4–3 rangaistuspotkukilpailun jälkeen keskiviikkona Helsingissä.
Perjantaina arvotaan neljännesvälierien lisäksi myös kilpailujen puolivälierien ja semifinaalien kaavio.
Klo 14 käynnistyvää arvontaa voi seurata MTV Uutiset Livessä ja jutun yllä olevalta videolta. Alla HJK:n City-voiton ratkaisu rangaistuspotkuilla.
2:19Jalkapalloihme Töölön pakkasessa! Näin HJK upotti Manchester Cityn.