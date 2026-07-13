Ravintola leimahti tuleen yllättäen Bangkokin yössä. Ainakin 27 ihmistä kuoli.

Ainakin 27 ihmistä on kuollut ja 63 loukkaantunut tulipalossa pubissa Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa sunnuntai-iltana Suomen aikaa.

Uutistoimisto Reutersin julkaisema video näyttää hetken pubin ulkopuolelta. Videolla ihmiset poistuvat voimakkaasti savuavasta pubista, ja sitten yhtäkkiä savu muuttuu liekinheittimen kaltaiseksi tulimereksi.

Kaupungin kuvernöörin mukaan hätäuloskäyntien käyttöä vaikeutti se, että olutlaatikot ja pöydät estivät niistä pääsyn ulos.

Palon syttymissyytä tutkitaan.

Pubissa esiintymässä ollut muusikko oli nähnyt lavaa lähellä olleesta sähkölaitteesta nousevan savua ennen kuin sähköt katkesivat, kuului räjähdys ja paksu savu täytti tilan nopeasti, kertoo CNN pääministeriä siteeraten.

Katso video paikalta yltä.