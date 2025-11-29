Black Fridayssa oli nyt enemmän keinotekoisia alennuksia kuin viime vuonna.

Valealennuksia valaisimissa

Hintojen nostaminen ennen alennusmyyntejä on laillinen myyntikikka ja osa kauppojen hinnoittelustrategiaa. Keinotekoisesta alennuksesta kuitenkin puhutaan, kun tuotteen hintaa on nostettu 30 päivän aikana ennen alennusmyyntilain edellyttämän 30 päivän tarkastelujakson alkamista ja laskettu jälleen alennusmyyntejä varten.