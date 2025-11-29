Eniten keinotekoisia alennuksia nähtiin tänä vuonna valaisimissa, kosmetiikkatuotteissa ja kodinkoneissa. Kaikista vertailluista tuotteista neljänneksen hinta nousi marraskuun aikana.
Hintaoppaan data perustuu satojen Suomessa toimivien verkkokauppojen hinta- ja tuotetietoihin. Yksittäisiä hintoja on yli 4 miljoonaa.
Eniten keinotekoisia alennuksia nähtiin tänä vuonna valaisimissa, kosmetiikkatuotteissa ja kodinkoneissa. Esimerkiksi kattovalaisimia koskevista tarjouksista lähes joka kolmas saattoi olla keinotekoinen.
Hintojen nostaminen ennen alennusmyyntejä on laillinen myyntikikka ja osa kauppojen hinnoittelustrategiaa. Keinotekoisesta alennuksesta kuitenkin puhutaan, kun tuotteen hintaa on nostettu 30 päivän aikana ennen alennusmyyntilain edellyttämän 30 päivän tarkastelujakson alkamista ja laskettu jälleen alennusmyyntejä varten.
Vuonna 2023 voimaan astunut alennusmyyntilain muutos ei ole Hintaoppaan mukaan riittävä harhaanjohtavan aleilmoittelun suitsimiseksi.
– Viimeistään tämä Black Friday näytti, että kuluttajan kannalta lain vaatima 30 päivän tarkastelujakso on liian lyhyt. 90 päivän tarkastelujakso olisi parempi ja antaisi nykyistä realistisemman kuvan alennuksen todellisesta suuruudesta, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett kertoo tiedotteessa.
Myös aitojen alennusten määrä kasvoi
Hintaoppaan tietojen mukaan myös aitojen alennusten määrä kasvoi viime vuodesta.
Lähes joka neljännellä tuotteella hinta laski yli 10 prosentilla marraskuun alkuun verrattuna. Näiden tuotteiden keskimääräinen alennusprosentti oli 22 prosenttia. Viime vuonna näin alennettuja tuotteita oli noin viidennes.
Suurimmat keskimääräiset alennusprosentit nähtiin tänä vuonna erilaisissa älylaitteissa, kuten robottipölynimureissa, kannettavissa kaiuttimissa ja älykelloissa.
Alennuskampanjapäivän suosituimmat tuotteet olivat erilaisia pelikonsoleja. Muita suosittuja kategorioita olivat puhelimet, kuulokkeet sekä televisiot ja erilaiset näytöt.