Verkkokauppa.com on jälleen listannut vuoden palautetuimmat ja huonoimmiksi arvioidut tuotteensa.

Alekausi on kiihkeimmillään, ja moni ostelee nyt tarjouksista lahjoja pukinkonttiin. Kotimainen Verkkokauppa.con on perinteisesti listannut vuoden huonoimmat ja palautetuimmat tuotteensa Black Fridayn kynnyksellä jo vuosien ajan, ja tekee niin nytkin.

– Osa listauksen tuotteista on yksinkertaisesti sellaisia, jotka asiakkaat ovat kokeneet laadultaan kehnoiksi. Osa taas on listalla siksi, että jokin tuotteen ominaisuus ei ole ollut mieleen. Esimerkiksi Google Pixel -puhelimen vihreänruskea väri ei ole ilmeisesti iskenyt suomalaisiin, Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Tatu Kaleva arvioi tiedotteessa.

Vuoden huonoimpien listalta löytyy Kalevan mukaan vuosittain useampi nappikuuloke, panssarilasi tai tulostin.

– Vuoden huonoimpiin päätyy joka vuosi myös muutama lelu – tänä vuonna esimerkiksi interaktiivinen pehmonalle, joka oli yksi