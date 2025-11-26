Tarkkana joululahjaostoksilla: Verkkokauppa.com listasi taas tuotteet, jotka aiheuttivat pettymyksen
Asiakkaat palauttavat tuotteita joko niiden kehnouden vuoksi tai siksi, ettei jokin tuotteen ominaisuus miellytä. Kuvituskuva.Shutterstock
Julkaistu 26.11.2025 09:02
Hannakaisa Taskinen
Verkkokauppa.com on jälleen listannut vuoden palautetuimmat ja huonoimmiksi arvioidut tuotteensa.
Alekausi on kiihkeimmillään, ja moni ostelee nyt tarjouksista lahjoja pukinkonttiin. Kotimainen Verkkokauppa.con on perinteisesti listannut vuoden huonoimmat ja palautetuimmat tuotteensa Black Fridayn kynnyksellä jo vuosien ajan, ja tekee niin nytkin.
– Osa listauksen tuotteista on yksinkertaisesti sellaisia, jotka asiakkaat ovat kokeneet laadultaan kehnoiksi. Osa taas on listalla siksi, että jokin tuotteen ominaisuus ei ole ollut mieleen. Esimerkiksi Google Pixel -puhelimen vihreänruskea väri ei ole ilmeisesti iskenyt suomalaisiin, Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Tatu Kaleva arvioi tiedotteessa.
Vuoden huonoimpien listalta löytyy Kalevan mukaan vuosittain useampi nappikuuloke, panssarilasi tai tulostin.
– Vuoden huonoimpiin päätyy joka vuosi myös muutama lelu – tänä vuonna esimerkiksi interaktiivinen pehmonalle, joka oli yksi
viime joulun hittileluista
. Lelukategoriassa odotukset ovat aina korkealla, kun tuomareina ovat perheen nuorimmaiset.
Huonoimmiksi arvosteltujen listalla on myös kauko-ohjattava auto ja monitoimitulostin. Palautetuimpien joukosta löytyvät muun muassa Philipsin sähköhammasharja, Braunin kahvinkeitin kuin Logitechin pelihiirikin.
Yale Doorman YL102 -älylukko, harmaa – 2.22 (Koti ja valaistus)
*Verkkokauppa.comin palautetuimmat ja huonoimmat arvostelut saaneet tuotteet aikavälillä 6.11.2024–5.11.2025.
