Yllättävä tulos: Kuluttajaliitto selvitti, keitä ovat "temuttajat" 1:49 Katso myös tv:n uutisjuttu: Joulun pakettiruuhka on nyt pahimmillaan. Julkaistu 44 minuuttia sitten Kuluttajaliitto on selvittänyt keitä ovat temuttajat eli Euroopan ulkopuolisista verkkokaupoista tuotteita ostavat suomalaiset.
Kiinassa sijaitsevien verkkokauppa-alustojen tai verkkokauppojen suosio on noussut nopeasti niiden edullisten hintojen ja laajojen valikoimien ansiosta.
Ilmiö on äitynyt niin isoksi, että Temun ja Sheinin kaltaisista nettikaupoista Euroopan ulkopuolelta tuotteita ostavia ihmisiä on alettu kutsua temuttajiksi.
Mutta keitä temuttajat sitten ovat? Kuluttajaliiton kyselyn vastaukset saattavat yllättää.
Liiton kyselyn perusteella temuttajia ovat nimittäin muita useammin iäkkäämmät ihmiset ja yksinhuoltajataloudet.
Sen sijaan nuoremmat eivät vastausten perusteella ole yhtä innostuneita EU:n ulkopuolisista verkkokauppaostoksista.
Kuluttajaliiton kyselyn reilusta tuhannesta vastaajasta 31 prosenttia ilmoitti tilanneensa Temusta tuotteita kuluneen vuoden aikana.
AliExpressistä oli tilannut 9 prosenttia vastaajista ja Sheinista 4 prosenttia.
Naiset ja miehet yhtä innokkaita
Naiset ja miehet olivat Kuluttajaliiton kyselyn mukaan lähes yhtä innokkaita Temun asiakkaita.
Kiinalainen verkkokauppapaikka AliExpress on vastausten perusteella enemmän miesten suosiossa, kun taas kiinalainen pikamuotikauppa Shein houkutteli enemmän naisvastaajia.
Selvästi keskiarvoa enemmän Temusta ja Sheinista tilasivat yksinhuoltajataloudet, Kuluttajaliitto kertoo
tiedotteessaan.
He ilmoittivat myös muita harvemmin, etteivät ole lainkaan tilanneet tuotteita EU:n ulkopuolelta.
Tuotteita viime vuoden aikana tilanneista erottui myös yli 65-vuotiaiden ikäryhmä, joka oli ollut muita ikäryhmiä useammin Temu-ostoksilla (36 prosenttia).
Nuoremmat 18–35-vuotiaat vastaajat puolestaan ilmoittivat tilanneensa tuotteita alle vastaajien yleisen keskiarvon (24 prosenttia).
70 prosenttia tästä ryhmästä ilmoitti myös, että ei ole lainkaan tilannut tuotteita EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista (kaikki vastaajat 60 prosenttia).
Tulotasolla oli jonkin verran vaikutusta temuttamishaluihin.
Yli 3 000 euron kuukausittaiset nettotulot tienaavat ilmoittivat muita harvemmin tilanneensa tuotteita EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista.
1 000–2 000 euroa ansaitsevat taas olivat muita ahkerampia ostajia erityisesti Temusta.
Vuokralla asujat näyttivät vastausten perusteella käyttävän erityisesti Temua muita asujia useammin.
Kuvassa Temusta tilattu tuote muovipussissa. Ei voi tuomita
Kuluttajaliiton pääsihteeri
Juha Beurling-Pomoell sanoo ymmärtävänsä temuttajia.
– Tiedämme, että monessa kodissa taloustilanne on tällä hetkellä erittäin tiukka. Päätös EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta tilaamisesta voi olla pakon sanelema ratkaisu, Beurling-Pomoell kommentoi tiedotteessa.
Beurling-Pomoell haluaa kuitenkin muistuttaa, että halpa hinta voi kätkeä taakseen huomattavia turvallisuus- ja vastuukysymyksiä, joista eurooppalaiseen kuluttajansuojaan tottuneet kuluttajat eivät aina ole tietoisia.
Belgialainen riippumaton kuluttajajärjestö Testachats - Testaankoop testasi vastikään julkaistujen tulosten mukaan 162 Temusta ja Sheinista tilattua tuotetta, joista 112 ei täyttänyt EU:n tuoteturvallisuusstandardeja.
Vastaavanlaisia tuloksia on tullut lukuisista muista puolueettomista testeistä.
EU pyrkii suitsimaan halpatavaravyöryä Kiinasta
Tavoitteena on hillitä Temun kaltaisista verkkokaupoista tulevien pakettien valtavaa määrää.
Maksua aletaan periä heinäkuun alusta alkaen.
Viime vuonna tällaisia paketteja tuli EU:hun 4,6 miljardia, mikä tarkoittaa enemmän kuin 145 pakettia sekunnissa.