Kuluttajaliitto on selvittänyt keitä ovat temuttajat eli Euroopan ulkopuolisista verkkokaupoista tuotteita ostavat suomalaiset.

Kiinassa sijaitsevien verkkokauppa-alustojen tai verkkokauppojen suosio on noussut nopeasti niiden edullisten hintojen ja laajojen valikoimien ansiosta.

Ilmiö on äitynyt niin isoksi, että Temun ja Sheinin kaltaisista nettikaupoista Euroopan ulkopuolelta tuotteita ostavia ihmisiä on alettu kutsua temuttajiksi.

Mutta keitä temuttajat sitten ovat? Kuluttajaliiton kyselyn vastaukset saattavat yllättää.

Liiton kyselyn perusteella temuttajia ovat nimittäin muita useammin iäkkäämmät ihmiset ja yksinhuoltajataloudet.

Sen sijaan nuoremmat eivät vastausten perusteella ole yhtä innostuneita EU:n ulkopuolisista verkkokauppaostoksista.

Kuluttajaliiton kyselyn reilusta tuhannesta vastaajasta 31 prosenttia ilmoitti tilanneensa Temusta tuotteita kuluneen vuoden aikana.

AliExpressistä oli tilannut 9 prosenttia vastaajista ja Sheinista 4 prosenttia.

Naiset ja miehet yhtä innokkaita