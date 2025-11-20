Tofussa kuluttajia houkuttaa myös edullinen hinta.
Myös K-ryhmä tiedotti hiljattain, että lihaa korvaavien kasviproteiinituotteiden myynti on lähtenyt nousuun K-ruokakaupoissa usean vuoden laskun jälkeen. Tofun myynti on K-kaupoissa kasvanut peräti 20 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.
Leikkeleiden myynti laskenut
Myös muiden lihatuotteiden myynti on laskenut. Esimerkiksi makkaroita ja nakkeja myydään kolme prosenttia vähemmän.
Leikkeleitä puolestaan ostetaan viime vuoteen verrattuna jopa seitsemän prosenttia vähemmän. Vuosi sitten julkaistut ravitsemussuositukset ovat siihen yksi syy.
30 prosenttia S-ryhmän kyselytutkimukseen vastanneista kertoo vähentäneensä leikkeleiden kulutusta. Leikkeleitä on korvattu ravitsemussuositusten mukaan esimerkiksi kasviksilla. Kasvisten myyntivolyymi on kasvanut neljä prosenttia, ja muutos alkoi viime vuoden lopulla.
Leikkeleisiin liittyvän kyselytutkimuksen mukaan syitä leikkeleiden korvaamiseen ovat ravitsemussuositusten lisäksi leikkeleiden epäterveellisyys, lihan käytön vähentäminen sekä hinta.
– On haluttu säästää, Backström sanoo.
Lisäksi leivän syönnin vähentäminen on ollut syy leikkeleiden käytön vähentämiseen.
Kun vastaajilta kysyttiin, minkä leivänpäällisten syömistä he ovat viimeisen puolen vuoden aikana lisänneet ja minkä vähentäneet, näkyi kasvua oikeastaan vain kasvisten syönnissä. Sen sijaan punaisesta lihasta valmistettujen leikkeleiden määrää on selkeästi vähennetty.
– Kyselytulosten taustalla vaikuttavat todennäköisesti ainakin jollain tasolla syksyllä julkaistut uudet ravitsemussuositukset. Suosituksissa kasvisten määrää kehotettiin nostamaan ja lihatuotteiden laskemaan, ja juuri näitä muutoksia kyselyn tuloksissa näkyy, Vaasan oy:n Senior Category Manager Mikko Kaijansinkko kertoi tiedotteessa.