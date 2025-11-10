Black Friday lähestyy, ja verkkokauppatuotteiden hinnat näyttävät sitä ennen kallistuneet.

Verkkokauppatuotteista noin 30 prosentilla hinta on noussut viimeisen 30 päivän aikana, selviää hintavertailupalvelu Hintaoppaan hintatiedoista.

Noin 15 prosentilla kaikista tuotteista hinta on noussut enemmän kuin 10 prosenttia.

Hintaoppaan mukaan hintojen nousu voi johtua Black Fridayn lähestymisestä. Mitä korkeammalla hinnat ovat ennen 28. marraskuuta vietettävää alennusmyyntipäivää, sitä suurempia ovat alennusprosentit.

Toissavuoden alussa voimaan tullut alennusmyyntilaki vaatii, että kaupat ilmoittavat tarjouksen yhteydessä tuotteen kampanjaa edeltäneen 30 päivän alimman hinnan. Laki saattaa Hintaoppaan mukaan kuitenkin johtaa hintojen nousuun, eikä se ehkäise keinotekoisia alennuksia tarpeeksi tehokkaasti.

– Hintojen nostaminen ennen alennusmyyntejä on laillinen myyntikikka ja osa kauppojen hinnoittelustrategiaa. Mutta jos se tehdään mahdollisimman suurten alennusprosenttien saavuttamiseksi Black Fridayna, on se kuluttajien harhaanjohtamista, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett sanoo tiedotteessa.

"Alennusmyyntilakia pitäisi uudistaa"