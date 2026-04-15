Helsingin Ullanlinnanmäellä on joskus jopa hiihdetty valkolakit päässä, mutta tänä vuonna siihen tuskin tarvitsee varautua.
Aamun Huomenta Suomessa meteorologi Pekka Pouta venytti katseensa jo vappuun ja paljasti "vappusääveikkauksensa".
– Tämä on itse asiassa aika pitkä vappuperinne. Meteorologit ovat jo ennen minua tehneet vappusääveikkauksia, Pouta kertoo.
Poudan veikkaus pohjautuu tuoreeseen vapun yli ulottuvaan kuukausiennusteeseen.
Ennusteessa on merkkejä siitä, että Pohjois-Venäjälle voisi muodostua matalapaineita ja Baltian ylle korkeapainealue.
– Vähän tuulen suunnasta riippuu, ulottuuko mantereen lämmin ilma aivan etelärannikolle vai tuleeko kylmempää Ullanlinnanmäelle.
Ullanlinnanmäki on Helsingin Kaivopuiston perinteinen vappupäivän piknikpaikka. Vappuna sinne on joskus jopa hiihdetty valkolakit päässä, ainakin loskassa.
Jopa räntäkuurot mahdollisia
Jos Poudan ennusteeseen on uskominen, niin länsirannikko olisi vappuna aurinkoisin alue. Pohjois- ja itäosissa maata on sateen riski.
– Jos todella kylmää tulee, siellä voi tulla jopa räntäkuuroja.
Lapin pohjois- ja itäosissa saattaa tulla kuurosateita, mutta pisarat olivat Pekan sääkartalla onneksi maltillisia.
Pekka Poudan vappusääveikkauksen sekä MTV:n meteorologien kevätbingon tilanteen ja uuden kesäbingon voit katsoa videolta.