Bingoa täytetään katsojien lähettämien sääkuvien ja -videoiden perusteella.

Huomenta Suomen sääkeskustelu aloitettiin tiistaiaamuna sääkarttojen sijaan bingokartalla. MTV:n meteorologit aloittivat maaliskuussa kevätbingon, jota he täydentävät katsojien lähettämien sääkuvien ja -videoiden perusteella.

Bingoruudukosta on löytynyt jo esimerkiksi peippo, sitruunaperhonen sekä sisilisko. Aamulla ruudukosta täyttyi kaksi riviä, kun ruudukkoon saatiin lisättyä raekuuro.

– Kyllähän se sieltä tuli. Kun sadekuuroja oli liikkeellä, niin saatiin rakeita sinne mukaan, kertoo meteorologi Jenna Salminen.

Kuvatodisteita rakeista on lähetetty Oulusta, Turusta ja Naantalista.

– Ihan pikku jääpalleroita sieltä on päässyt satamaan. Eli on kuuropilvi ja siellä ne rakeet pyörivät pilvessä ylös ja alas, kunnes niistä tulee riittävän painavia tippuakseen alas. Kevään saa kyllä hyvin käyntiin tällaisella ilmiöllä, Salminen sanoo.

Raekausi käynnistyy maan eteläosassa toukokuun alkupuolella, pohjoisempana kesäkuun alkuun mennessä ja päättyy usein elokuun lopussa tai syyskuun alkupuolella, mutta pieniä rakeita voi esiintyä kuitenkin raekauden ulkopuolellakin, kertoo Ilmatieteen laitos.