Musiikkimoguli Sean "Diddy" Combs on tuomittu 50 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Yhdysvalloissa seksuaalirikosoikeudenkäynnissä syylliseksi kesällä todettu hiphopmoguli Sean "Diddy" Combs sai perjantaina 3. lokakuuta tuomionsa.



Tuomari Arun Subramanian on tuominnut Combsin 50 kuukauden, eli neljän vuoden ja kahden kuukauden, vankeusrangaistukseen, kertoo muun muassa BBC ja Reuters. Tuomio tuli kahdesta prostituutioon liittyvästä rikoksesta. Tuomarin mukaan tuomio on oikeudenmukainen ottaen huomioon Combsin rikosten vakavuuden ja lieventävät asianhaarat.

Valamiehistö vapautti hänet vakavimmista syytteistä, eli kiristyksen ja seksuaalikaupan osalta, jotka olisivat voineet johtaa elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Combs kiisti syyllisyytensä ja hänen odotetaan valittavan tuomiostaan.

Syyttäjä vaati alun perin Combsille 11 vuoden tuomiota.

Puolustuksen mukaan tuomion mitaksi olisi riittänyt 14 kuukautta, jonka Combs on käytännössä jo lähes kärsinyt tutkintavankeudessa.

Valamiehistö totesi kesällä Combsin syylliseksi kahteen syytekohtaan, jotka koskivat prostituutioon liittyviä rikoksia. Hän voisi saada kummastakin enintään kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen.

Combs kuitenkin vapautettiin kolmesta verrattain paljon vakavammasta syytteestä. Häntä syytettiin muun muassa järjestäytyneestä rikollisuudesta, josta olisi voitu antaa enimmillään elinkautinen vankeusrangaistus.

Oikeudessa kuultiin todistajanlausuntoja Combsin kanssa pitkissä suhteissa olleilta naisilta. Laulajanakin uraa tehnyt Casandra "Cassie" Ventura sekä Jane-salanimellä oikeudessa todistanut nainen syyttivät Combsin painostaneen heitä vuosikausien ajan huumehöyryisiin seksijuhliin, joihin osallistui usein miesprostituoituja.

Puolustus ei kiistänyt seksijuhlia, mutta väitti niissä mukana olleiden suostuneen niihin vapaaehtoisesti.

Combsin asianajaja kertoi elokuussa, että jos Combs saa vankeustuomion, hän hakee armahdusta Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta. Trump on haastattelussa sanonut, ettei hän aio armahtaa Combsia.