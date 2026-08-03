Jos mätkyjä ei maksa eräpäivänä, joutuu maksamaan viivästyskorkoa. Summa voi myös mennä ulosottoon.

Elokuun 3. päivä on jäännösverojen eli tuttavallisemmin mätkyjen eräpäivä 340 000 suomalaisella tänä vuonna.

Mikäli jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, eräpäiviä on kaksi, Verohallinto kertoo sivuillaan. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa.

Jäännösveroilla tarkoitetaan veroa, jota joutuu maksamaan jälkikäteen, jos vuoden aikana on tullut maksettua liian vähän veroja.

Jäännösveroa saa kuitenkin maksaa niin monessa erässä kuin haluaa tai vaikka kerralla kaikki, kunhan koko summa on maksettu eräpäivään mennessä.

Jäännösverolle kertyy huojennettua viivästyskorkoa 1. helmikuuta 2026 alkaen aina veron eräpäivään saakka. Korko sisältyy jo OmaVerossa ja verotuspäätöksessä näkyvään summaan. Vuonna 2026 huojennetun viivästyskoron suuruus on 4,5 prosenttia.

Verohallinto vähentää korosta automaattisesti 20 euroa. Jos korkoa on kertynyt tätä vähemmän, sitä ei peritä lainkaan.

Mitä tapahtuu, jos mätkyt maksaa myöhässä?

Jos jäännösveron maksaa vasta eräpäivän jälkeen, sille kertyy viivästyskorkoa, joka vuonna 2026 on 9,5 prosenttia. Korko maksetaan samalla, kun varsinainen verokin.