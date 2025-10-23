Sean ”Diddy” Combs joutui hänen parhaan ystävänsä mukaan puukkohyökkäyksen uhriksi vankilassa.

Räppäri Sean "Diddy" Combs joutui puukkohyökkäysen uhriksi vankilassa.

Diddyn pitkäaikainen ystävä Charlucci Finney väittää Daily Mailille, että eräs vanki hiipi Diddyn New Yorkin vankilaselliin ja uhkasi murhata nukkumassa olevan hiphop-mogulin.

– Hän heräsi veitsi kurkullaan. En tiedä, torjuiko Diddy hänet vai tulivatko vartijat, tiedän vain, että se tapahtui, mies kertoi.

Finney uskoo, että kyseessä oli ennemminkin pelottelu eikä aito murhan yritys.

– Jos tuo kaveri olisi halunnut vahingoittaa Diddya, se olisi tapahtunut. Se olisi vienyt vain sekunnin viiltää häneltä kurkku auki ja tappaa hänet. Se oli varmasti tapa sanoa, että ensi kerralla hän ei ole niin onnekas. Se on pelottelua, mikä ei tehoa Seaniin. Sean on Harlemista.