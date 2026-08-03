Trumpin Gaza-suunnitelma ei tyydytä Israelia.
Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä.
Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanjahun kanslian tiedottaja.
Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gazasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle.
Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanjahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa.