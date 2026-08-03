Big Brother -realitysarja aloittaa uuden aikakautensa MTV:llä.

Big Brother aloittaa uuden aikakauden Maikkarilla. Yli 25 vuotta katsojia maailmanlaajuisesti viihdyttänyt formaatti rikkoo edelleen ennätyksiä. Viime vuonna ohjelmaa esitettiin 27 maassa, yhteensä 35 tuotantokauden verran.

– Big Brotherin suosio maailmalla on huipussaan. Formaatti on palannut juurilleen alkuperäiseen ideaansa, eli kertomaan mitä tapahtuu, kun toisilleen vieraat henkilöt tutustuvat ja asuvat yhdessä ilman yhteyksiä ulkomaailmaan. Big Brother peilaa omaa aikaansa ja paljastaa ihmisistä ja ilmiöistä sen, keitä olemme, miten elämme ja mikä meitä juuri nyt puhuttaa. Siksi se tuntuu niin ajankohtaiselta, Banijayn Finlandin toimitusjohtaja Tatu Ferchen sanoo tiedotteessa.

Tulevalla kaudella on luvassa ikimuistoisia hetkiä, kun joukko toisilleen vieraita ihmisiä tekee hypyn tuntemattomaan muuttaessaan BB-taloon.

– Big Brother on populaarikulttuurin monialustainen suurilmiö ja ainutlaatuinen suoratoiston ja tv-kanavien liitto, joka tarjoaa myös poikkeuksellisen katseluelämyksen. Maailmanlaajuinen menestys osoittaa, että formaatti on yhä ajankohtainen ja kiinnostava, joten nyt Big Brother Suomen on oikea aika palata kotiin MTV:lle, MTV:n sisältö- ja kanavajohtaja Iina Eloranta kuvailee tiedotteessa.

Katsojat pääsevät mukaan talon tapahtumiin päivittäisten koostelähetyksien, 24/7-livestreamin sekä viikoittaisten suorien häätölähetysten kautta.