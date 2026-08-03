Sää pysyy alkuviikolla laajalti lämpimänä ja aurinkoisena. Keskiviikosta eteenpäin pilvisyys, sateet ja ajoittain myös tuuli lisääntyvät eri puolilla maata.

Suurin osa peruskoululaisista aloittaa ensi viikolla urakkansa pulpetin ääressä, ja viimeiselle lomaviikolle on luvassa varsin hyviä ilmoja.

– Ihan kesäistä säätä on odotettavissa, meteorologi Jenna Salminen kertoo.

Maanantaina sade- ja ukkoskuuroja esiintyy etenkin pohjoisessa, mutta suuressa osassa maata sää on varsin kesäinen. Lämpötilat kohoavat etelässä 20 asteeseen.

Tiistaina sateet painottuvat edelleen Lappiin, vaikka yksittäisiä kuuroja voi tulla myös etelämpänä. Aurinko pääsee kuitenkin näyttäytymään laajalti sateiden välissä.

Keskiviikosta alkaen lännestä saapuvat matalapaineet lisäävät pilvisyyttä ja sateita, ja loppuviikolla sateet yleistyvät eri puolilla maata.

– Sateiden kohdalla jäädään 15 asteen tuntumaan tai sen alapuolelle päivälämpötiloissa, Salminen kertoo.

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Hellelukemia?

Matalapaineaktiivisuuden myötä Suomeen saattaa nousta myös yksittäisiä lämpöaaltoja.

– Siinä vaiheessa, jos lämpöaallot pääsevät tämän viikon aikana yltämään vähän pohjoisemmaksi, etelässä voidaan käydä vähän reippaamminkin 20 asteen yläpuolella.

Salmisen mukaan hellelukematkaan eivät ole täysin poissuljettuja.

– Eivät ne mahdottomia ole vielä elokuun aikana. Ei siis kannata vielä täysin kuopata kuumia kesäpäiviäkään.