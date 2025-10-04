Omassa puheenvuorossaan Combs pyysi anteeksi perheeltään ja uhreiltaan.

Yhdysvalloissa seksuaalirikosoikeudenkäynnissä syylliseksi kesällä todettu hiphopmoguli Sean "Diddy" Combs on tuomittu yli neljän vuoden vankeuteen. Combs sai tuomionsa Yhdysvaltain aikaa perjantaina.

Syyttäjä oli vaatinut Combsille yhdentoista vuoden tuomiota. Puolustuksen mukaan tuomion mitaksi olisi riittänyt 14 kuukautta, jonka Combs oli jo käytännössä lähes kokonaan kärsinyt tutkintavankeudessa. Lopulta tuomari määräsi Combsille 50 kuukauden tuomion ja puolen miljoonan dollarin sakkorangaistuksen.

Ennen tuomiota omassa puheenvuorossaan kyynelehtivä Combs sanoi olevansa syvästi pahoillaan. Hän myös pyysi anteeksi perheeltään ja uhreiltaan.

– Tarvitsin apua, mutten saanut sitä, Combs sanoi.

Combs haikaili armahdusta Trumpilta

Valamiehistö totesi Combsin kesällä syylliseksi kahteen syytekohtaan, jotka koskivat prostituutioon liittyviä rikoksia. Combs kuitenkin vapautettiin kolmesta verrattain paljon vakavammasta syytteestä. Häntä syytettiin muun muassa järjestäytyneestä rikollisuudesta, josta olisi voitu antaa enimmillään elinkautinen vankeusrangaistus.

Oikeudessa kuultiin tuolloin todistajanlausuntoja Combsin kanssa pitkissä suhteissa olleilta naisilta. Laulajanakin uraa tehnyt Casandra "Cassie" Ventura sekä salanimellä Jane oikeudessa todistanut nainen syyttivät Combsin painostaneen heitä vuosikausien ajan huumehöyryisiin seksijuhliin, joihin osallistui usein miesprostituoituja.

Ventura pyysi tuomarille osoittamassaan kirjeessä tätä huomioimaan kaikki ne, joiden elämän Combs oli murskannut.

Puolustus ei kiistänyt seksijuhlia, mutta väitti niissä mukana olleiden suostuneen niihin vapaaehtoisesti.

Combsin asianajaja kertoi elokuussa, että jos Combs saa vankeustuomion, hän hakee armahdusta Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta. Trump on kuitenkin sanonut, ettei hän aio armahtaa Combsia.