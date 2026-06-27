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Muistatko vielä Martha Stewartin jättiskandaalin? Tuomittiin vankeuteen vuonna 2004

Martha Stewart on tehnyt vaikuttavan uran vankilatuomiosta huolimatta. Copyright © 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press

Julkaistu 34 minuuttia sitten

Iriz Silander

Kotitalousguru Martha Stewart vietti aikoinaan hetken aikaa vankilassa. Elämäntavasta jättimenestyneen bisneksen tehnyt Martha Stewart, 84, on maailman tunnetuin kodinhengetär. Maailmankuulun liikenaisen nettovarallisuuden arvioidaan olevan nykyään lähes 400 miljoonaa euroa. Stewart oli aikoinaan Yhdysvaltojen ensimmäinen itsetehty naismiljardööri. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä. Vuonna 2004 Stewartin menestyksekäs tarina koki kolauksen, kun hän joutui keskelle skandaalia. Kodinhengetärtä syytettiin lukuisista talousrikoksista, kuten petoksesta. Hänet todettiin syylliseksi salaliitosta, väärien lausuntojen antamisesta ja oikeuden estämisestä osakkeiden myyntiin liittyen. Viisi viikkoa kestänyt oikeudenkäynti sai paljon julkisuutta. Stewart todettiin syylliseksi rikoksiin ja hän joutui vankilaan viideksi kuukaudeksi. Vapauduttuaan hän oli vielä kaksi vuotta valvonnan alla. Leipoi salaa vankilassa Vankilassa ollessaan Stewart pitäytyi kotitalouden parissa. Hänen entinen vankilakaverinsa Meg Phipps kertoi CNN:n dokumentissa Stewartin leiponeen salaa huoneen mikrolla. Vankilakaveri kertoo saaneensa Stewartilta muun muassa paistetun omenan, joka oli karamellisoitu.

– Luulen, että osa aineksista on saattanut tulla kahvilasta, josta emme saaneet ottaa mitään.

Vankilakaverit järjestivät myös juhlat päivänä, jolloin Stewart vapautettiin.

– Toimme erilaisia ruokia, mutta Martha toi karamellisoidun tortun ja en ymmärrä, miten hän sen teki, Phipps ihmettelee dokumentissa.

Stewart sanoi itse vuonna 2016 haastattelussa tehneensä vankilassa myös hilloa vankilapuiden omenoista. Hän myös osallistui vankilan keramiikkapajalle ja sai lähetettyä töitään kotiin.

– Minun piti annella kuplamuovia ja laatikoita, jotta pystyisin lähettämään ne kotiin ja se onnistui, Stewart kertoi aiemmin.

Vankilakokemus toi lisäpotkua uralle

Vankilasta vapautumisen jälkeen Stewart teki näyttävän comebackin. Hän palasi televisioon Martha Stewart Shown myötä ja lisäksi häneltä nähtiin myös oma versio Diilistä, jonka nimi oli The Apprentice: Martha Stewart.

Hän julkaisi vauhdilla myös uusia kirjoja, kuten The Martha Rules ja Martha Stewart Baking Handbook. Hänen shownsa sai vuonna 2006 kuusi Emmy-ehdokkuutta, muun muassa parhaasta showsta ja parhaasta juontajasta.

Lisäksi hän teki menestyksekkäästi yhteistyötä Macy's-tavarataloyrityksen sekä Kmart-ketjun kanssa. Tämäkään ei vielä riittänyt, vaan Stewart laajensi osaamistaan myös radioon perustamalla Sirius XM -radiokanavan.

Stewart juhlisti Sports illustratedin 60-vuotisjuhlassa kesäkuussa 2024./All Over Press

Vauhti ei ole hidastunut edelleenkään 84-vuotiaana. Vuonna 2024 hän poseerasi legendaarisen Sports Illustrated-lehden uimapukunumerossa.

Stewart päivittää myös ahkerasti kuulumisiaan hänen suositulla Instagram-tilillään.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2024.

Iriz Silander MTV Uutiset

Muistatko vielä Martha Stewartin jättiskandaalin? | MTV Uutiset