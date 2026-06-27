Kotitalousguru Martha Stewart vietti aikoinaan hetken aikaa vankilassa.
Elämäntavasta jättimenestyneen bisneksen tehnyt Martha Stewart, 84, on maailman tunnetuin kodinhengetär. Maailmankuulun liikenaisen nettovarallisuuden arvioidaan olevan nykyään lähes 400 miljoonaa euroa. Stewart oli aikoinaan Yhdysvaltojen ensimmäinen itsetehty naismiljardööri.
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Vuonna 2004 Stewartin menestyksekäs tarina koki kolauksen, kun hän joutui keskelle skandaalia. Kodinhengetärtä syytettiin lukuisista talousrikoksista, kuten petoksesta.
Hänet todettiin syylliseksi salaliitosta, väärien lausuntojen antamisesta ja oikeuden estämisestä osakkeiden myyntiin liittyen.
Viisi viikkoa kestänyt oikeudenkäynti sai paljon julkisuutta. Stewart todettiin syylliseksi rikoksiin ja hän joutui vankilaan viideksi kuukaudeksi. Vapauduttuaan hän oli vielä kaksi vuotta valvonnan alla.
Leipoi salaa vankilassa
Vankilassa ollessaan Stewart pitäytyi kotitalouden parissa. Hänen entinen vankilakaverinsa Meg Phipps kertoi CNN:n dokumentissa Stewartin leiponeen salaa huoneen mikrolla. Vankilakaveri kertoo saaneensa Stewartilta muun muassa paistetun omenan, joka oli karamellisoitu.