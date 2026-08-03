Suomalaisessa jalkapallossa eletään harvinaista eurokesää, kun kaikki neljä kansainvälisille kentille edennyttä joukkuetta kilpailevat yhä paikasta eri kilpailujen liigavaiheisiin. Menestys lihottaa myös seurojen kassoja tuntuvasti.

Hallitsevan Suomen mestarin taival päättyi Mestarien liigan karsinnoissa, mutta seuraavaksi KuPS kohtaa Eurooppa-liigan 3. karsintakierroksella romanialaisen Universitatea Craiovan. Jos KuPS voittaa otteluparin, se jatkaa Eurooppa-liigan viimeiselle pudotuspelikierrokselle ja varmistaa samalla paikan Konferenssiliigan liigavaiheessa. Tappiolla pelit jatkuvat Konferenssiliigan karsinnoissa.

Jos KuPS ei raivaa tietään kummankaan kilpailun liigavaiheeseen, se tienaisi eurotaipaleestaan silti noin 1,7 miljoonaa euroa.

Paikka Eurooppa-liigan liigavaiheessa tarkoittaisi yhteensä noin viiden miljoonan euron tuloja ja Konferenssiliigassa noin neljää miljoonaa euroa ennen liigavaiheen ottelukohtaisia tulospalkkioita.

Kolme muuta suomalaisjoukkuetta jatkaa puolestaan torstaina urakkansa Konferenssiliigan kolmannella karsintakierroksella. FC Inter kohtaa liechtensteinilaisen Vaduzin, Ilves kroatialaisen suurseuran HNK Rijekan ja HJK skotlantilaisen Motherwellin.

Jos Inter tai Ilves putoaa alkavalla kierroksella, kassaan kilahtaa 1 075 000 euroa. Jos joukkue etenee jatkoon ja tappio koittaisi vasta seuraavaksi vuorossa olevalla Konferenssiliigan pudotuspelikierroksella, seuran tili kiittää 1 450 000 euron verran.

Paikka Konferenssiliigan liigavaiheessa toisi kilpailuun etenevälle seuralle KuPSinkin kohdalla mainitut noin neljä miljoonaa euroa.

HJK aloitti urakkansa vasta Konferenssiliigan toiselta karsintakierrokselta, joten sen tienestit olisivat 175 000 euron arvoisen kierrosrahan verran pienemmät.

Uefa muistuttaa, että summia on syytä pitää alustavina, sillä palkintorahojen todellinen koko perustuu lopulta Uefan tosiasiassa saamiin tuloihin.

Suomalaisista seuroista Eurooppa-liigan lohko- tai liigavaiheessa on nähty vain HJK. Konferenssiliigassa on pelannut HJK:n lisäksi myös Kuopion Palloseura. Viime kaudella KuPS tienasi eurokentiltä erilaisten arvioiden mukaan jopa 5,5 miljoonaa euroa.