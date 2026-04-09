Matthew Perryn äitipuoli sanoo Kalifornian tuomioistuimelle toimittamassaan lausunnossa, että "ketamiinikuningatar" Jasveen Sangha on aiheuttanut peruuttamatonta tuskaa.

Edesmenneen Frendit-tähden Matthew Perryn äitipuoli on pyytänyt tuomaria määräämään mahdollisimman pitkän vankeusrangaistuksen ketamiinikuningattarena tunnetulle Jasveen Sanghalle, joka myi Perrylle tämän kohtaloksi koituneet huumeet.

Perryn äitipuoli Debbie Perry sanoo Kalifornian tuomioistuimelle toimittamassaan lausunnossa, että Sangha on aiheuttanut "sadoille, ehkä jopa tuhansille ihmisille peruuttamatonta tuskaa".

– Sinä aiheutit tämän. Sinä, jolla on tarpeeksi liiketaloudellista lahjakkuutta ansaita rahaa, valitsit ainoan tavan, joka satuttaa ihmisiä, Debbie puhuu lausunnossaan Sanghalle.

– Antakaa tälle sydämettömälle naiselle mahdollisimman pitkä vankeustuomio, jotta hän ei voi satuttaa muita perheitä kuten hän satutti meidän perhettämme, hän pyytää tuomarilta.

Matthew Perry kuoli lokakuussa 2023.