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Heinosen Garden-puheita puitiin liikuntaneuvostossa – osa koki harhaanjohtaviksi

Pääsihteeri Piispasen mukaan neuvoston osalta prosessi on mennyt niin kuin sen on pitänytkin mennä. Hän toteaa, että valtion liikuntaneuvosto on lausuntojen antaja.

Piispasen mukaan kukaan ei esittänyt Heinoselle epäluottamusta valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajana.

– Todettiin vain yleisellä tasolla, että terminologiat, mitä tarkoittaa lausunnon antaminen ja tämän tyyppinen, täytyy terävöittää myös jatkossa kokouksissa uusille jäsenille, kun uusi neuvosto taas valitaan vuoden päästä, sanoo Piispanen MTV Uutisille.

Liikuntaneuvoston pääsihteeri Toni Piispasen mukaan kokouksessa ei käsitelty Heinosen puheita tai yksittäisiä kannanottoja.

Esimerkiksi asiasta viikko sitten uutisoineen Iltalehden mukaan Heinosen puheenvuoroista syntyi joillekin kuva, että Garden Helsingin tukemista olisi valmisteltu valtion liikuntaneuvostossa, vaikka näin ei todellisuudessa ollut tehty.

Kokouksessa käytiin läpi neuvoston roolia prosessissa, sillä osa neuvoston jäsenistä koki neuvoston puheenjohtajan Timo Heinosen (kok.) antaneen harhaanjohtavaa tietoa eduskunnassa.

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– Valtion liikuntaneuvosto ei valmistele asioita esimerkiksi Garden Helsinki -hankkeen osalta. Valtion liikuntaneuvostolle ei ole toimitettu niitä tietoja, joita esimerkiksi riihessä on ollut käsillä. Sitä ei valtion liikuntaneuvostossa voisi siltä osin edes käsitellä, eikä meille ole tullut pyyntöä sitä erikseen käsitellä erillisenä hankkeena, sanoo Piispanen.