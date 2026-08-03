Osa valtion liikuntaneuvoston jäsenistä oli kokenut neuvostoa johtaneen kokoomuksen kansanedustajan Timo Heinosen puheet harhaanjohtaviksi.
Valtion liikuntaneuvosto on pitänyt tänään ylimääräisen etäkokouksen liittyen Garden Helsinki -areenahankkeeseen.
Kokouksessa käytiin läpi neuvoston roolia prosessissa, sillä osa neuvoston jäsenistä koki neuvoston puheenjohtajan Timo Heinosen (kok.) antaneen harhaanjohtavaa tietoa eduskunnassa.
Esimerkiksi asiasta viikko sitten uutisoineen Iltalehden mukaan Heinosen puheenvuoroista syntyi joillekin kuva, että Garden Helsingin tukemista olisi valmisteltu valtion liikuntaneuvostossa, vaikka näin ei todellisuudessa ollut tehty.
Liikuntaneuvoston pääsihteeri Toni Piispasen mukaan kokouksessa ei käsitelty Heinosen puheita tai yksittäisiä kannanottoja.
– Todettiin vain yleisellä tasolla, että terminologiat, mitä tarkoittaa lausunnon antaminen ja tämän tyyppinen, täytyy terävöittää myös jatkossa kokouksissa uusille jäsenille, kun uusi neuvosto taas valitaan vuoden päästä, sanoo Piispanen MTV Uutisille.
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Heinoselle ei esitetty epäluottamusta
Piispasen mukaan kukaan ei esittänyt Heinoselle epäluottamusta valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajana.
Pääsihteeri Piispasen mukaan neuvoston osalta prosessi on mennyt niin kuin sen on pitänytkin mennä. Hän toteaa, että valtion liikuntaneuvosto on lausuntojen antaja.