Hiphopmoguli tuomittiin yli neljäksi vuodeksi vankeuteen viime lokakuussa.

Yhdysvalloissa seksuaalirikoksista tuomittu hiphopmoguli Sean "Diddy" Combs on pyytänyt armahdusta maan presidentti Donald Trumpilta, uutisoi yhdysvaltalaislehti The New York Times. Trump kertoo asiasta lehden haastattelussa.

Trump sanoo Combsin lähettäneen hänelle kirjeen, jossa hän pyytää armahdusta. Trumpin mukaan hän ei aio myöntää armahdusta.

Combs tuomittiin viime lokakuussa yli neljäksi vuodeksi vankeuteen kahdesta prostituutiorikoksesta.

Combs kuitenkin vapautettiin kolmesta verrattain paljon vakavammasta syytteestä. Häntä syytettiin muun muassa järjestäytyneestä rikollisuudesta, josta olisi voitu antaa enimmillään elinkautinen vankeusrangaistus.

Combsin asianajaja kertoi jo elokuussa, että jos Combs saa vankeustuomion, hän hakee armahdusta Trumpilta.

