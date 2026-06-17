Sarah Dzafceen liittyvässä kohussa ei aloiteta tutkintaa.

Miss Suomi Sarah Dzafceen liittyvässä kohussa ei aloiteta esitutkintaa.

Asian vahvistaa Seiskalle tutkinnanjohtaja, Helsingin poliisin rikoskomisario Katariina Rinne.

– Miss Suomea koskeva esiselvitys on nyt suoritettu ja poliisi on tehnyt päätöksen siitä, ettei esitukintaa aloiteta.

– Asiassa ei ole syytä epäillä kiskontaa eikä kunnianloukkausta, Rinne kommentoi.

Viime viikolla Helsingin Uutiset kertoi, että ex-missi on aloittanut oikeusprosessin. Dzafce oli pyytänyt poliisia selvittämään, onko missiorganisaation toimitusjohtaja Sunneva Sjögren syyllistynyt kunnianloukkaukseen, kiskontaan tai muuhun rikokseen.

Hän kertoi myös, että Miss Suomi -organisaation ja hänen näkemyksensä tapahtumien kulusta eivät kohdanneet. Dzafce kertoo tunteneensa itsensä petetyksi. Hänen mukaansa kruunusta luopuminen tuli hänelle täysin "puskista".

– Koska kyse oli täydellisestä vahingosta ja väärinkäsityksestä, en voinut käsittää, kun missiemo Sunneva Sjögrén tuli joulukuussa yölentoni jälkeen kotiini ja ilmoitti, että hän järjestää samana aamuna tiedotustilaisuuden eikä minun tarvitse olla siinä mukana. Sjögrén vain tyrkkäsi erosopimuksen eteeni ja vaati allekirjoittamista ilman mitään ennakkotietoa.

– En halunnut jäädä kotiin seuraamaan toimitusjohtajan käsikirjoittamaa tiedotustilaisuutta, vaan päätin lähteä valmistautumatta median eteen.

Lehden haastatteleman Sjögrénin mukaan organisaation kokonaisarvio oli, ettei yhteistyön jatkaminen ollut enää mahdollista Miss Suomi -organisaation arvojen mukaisesti.

– Kävimme tilanteesta keskusteluja Sarahin kanssa koko prosessin ajan myös hänen Dubain matkansa aikana. Hänelle tarjottiin viestinnällistä tukea kriisin aikana, ja tukea oli saatavilla myös kruunusta luopumisen jälkeen, Sjögrén kertoo.

Dzafce ajautui kansainväliset mittasuhteet saaneen kohun silmään loppuvuonna, kun hänestä lähti leviämään kuva, jossa hän venyttää silmiään. Kuvan yhteyteen oli kirjoitettu "kiinalaisen kaa syömäs".

Kohun vuoksi Dzafce joutui luopumaan kruunustaan joulukuussa. Hänen tilalleen Miss Suomeksi nousi Tara Lehtonen.

Dzafce kertoi Huomenta Suomen haastattelussa huhtikuussa saaneensa kohun seurauksena paljon vihaviestejä ja lukuisia tappouhkauksia, joiden tiimoilta hän on ollut yhteydessä poliisiin. Tappouhkauksia ei osoitettu vain hänelle, vaan myös hänen perheenjäsenilleen.

– Olemme asiasta aina ilmoittaneet poliisille. Tämä juttu meni niin maailmanlaajuiseksi, etten voi tietää, mistä päin maailmaa tämä kommentti on kirjoitettu. En kokenut sitä niin vahvasti uhkana, koska en voi tietää, onko se kuinka varteenotettava.

– Totta kai se vähän säikäytti, mutta en halua elää pelossa, Dzafce sanoi.

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