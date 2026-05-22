Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanista (ps.) tuli pelinappula brittitabloidien Meghan-vihaan, MTV:n Huomenta Suomen Pöllöraati arvioi.
Yksi selfie sai Suomen ja osan Britanniaakin kohisemaan alkuviikosta.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) nappasi yhteiskuvan Sussexin herttuatar Meghanin kanssa. Yhteiskuva otettiin maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämällä illallisella Sveitsissä.
Kohu oli valmis, kun Daily Mail kysyi Meghanin tiedottajalta, oliko hän tietoinen Rydmaniin liitetyistä väitteitä rasistisesta kielenkäytöstä ja ahdistavasta käytöksestä.
Sosiaalisessa mediassa kauhistelu yltyi.
Kuluvalla hallituskaudella Suomea kun on tehty tutuksi poliitikkojen silmienvääntelyllä sekä lukuisilla muillakin rasismikohuilla, kun taas Sanna Marinin viiden naisjohtajan hallituksesta laulettiin ylistysveisuja maailman medioissa.
Mutta menikö nyt maine lopullisesti? Pöllöraadin mukaan ei.
– Parin päivän uutispäiväperho, Uuden Jutun Eeva Lehtimäki tiivistää.
Lehtimäen mukaan brittilehdet tarttuvat rajusti kaikkeen Meghaniin liittyvään, sillä prinssi Harryn puoliso on Britanniassa erittäin inhottu ja vihattu hahmo.
– Rydmanista tuli sellainen pelinappula tässä uutisoinnissa.
"Nimi jää mieleen"
Kolumnisti Jouni Kemppaisenkin mukaan Rydman oli kohussa täysin sivuroolissa.
– Rydman ei ole ikään kuin tämä Batman, Kemppainen sanailee.