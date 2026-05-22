



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Wille Rydman ei ollut Meghan-kohun Batman vaan pelinappula

2:47 Pöllöraati: Rydmanin selfie sai Meghanin selittelemään.

Julkaistu 22.05.2026 13:54

MTV UUTISET

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanista (ps.) tuli pelinappula brittitabloidien Meghan-vihaan, MTV:n Huomenta Suomen Pöllöraati arvioi. Yksi selfie sai Suomen ja osan Britanniaakin kohisemaan alkuviikosta. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) nappasi yhteiskuvan Sussexin herttuatar Meghanin kanssa. Yhteiskuva otettiin maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämällä illallisella Sveitsissä. Kohu oli valmis, kun Daily Mail kysyi Meghanin tiedottajalta, oliko hän tietoinen Rydmaniin liitetyistä väitteitä rasistisesta kielenkäytöstä ja ahdistavasta käytöksestä. Sosiaalisessa mediassa kauhistelu yltyi. Kuluvalla hallituskaudella Suomea kun on tehty tutuksi poliitikkojen silmienvääntelyllä sekä lukuisilla muillakin rasismikohuilla, kun taas Sanna Marinin viiden naisjohtajan hallituksesta laulettiin ylistysveisuja maailman medioissa. Mutta menikö nyt maine lopullisesti? Pöllöraadin mukaan ei. – Parin päivän uutispäiväperho, Uuden Jutun Eeva Lehtimäki tiivistää. Lehtimäen mukaan brittilehdet tarttuvat rajusti kaikkeen Meghaniin liittyvään, sillä prinssi Harryn puoliso on Britanniassa erittäin inhottu ja vihattu hahmo. – Rydmanista tuli sellainen pelinappula tässä uutisoinnissa. "Nimi jää mieleen" Kolumnisti Jouni Kemppaisenkin mukaan Rydman oli kohussa täysin sivuroolissa. – Rydman ei ole ikään kuin tämä Batman, Kemppainen sanailee.

MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen muistuttaa, että poliittisessa debatissa leimaamista tapahtuu helposti molempiin suuntiin.

– Britanniassa Rydmania käytettiin Meghania vastaan ja Suomessa ehkä, mitä nyt kuuntelin näitä joitakin vihreiden poliitikkoja, niin haluttiin käyttää sitten Meghania Rydmania vastaan.

Lehtimäen mukaan ministeri itse oli kuin kissa kermakupilla kohun keskellä.

– Kontsaa tulee sosiaalisen median kanaviin ja näkyvyys ennen kaikkea ja nimi jää mieleen.

Ahtiaisen mukaan Helsingin Sanomien muutaman vuoden takainen juttu Rydmanista jää kenties ikuisesti vainoamaan, vaikka kuinka syytöksiä kiistettäisiin.

– Ne pompahtaa aina uudelleen ja ei ole melkein väliä, että missä maassa. Nämä löytyy kyllä, millaisia tekstejä on ollut ja mitä on kenties tapahtunut menneisyydessä.

Kemppaisen mukaan kohu ei tuonut Rydmanille uusia ystäviä Suomessakaan, mutta kenties asema omien parissa vahvistui.

Syyttäjä päätti joulukuussa 2022, ettei kansanedustaja Wille Rydmania vastaan nosteta syytettä raiskauksesta. Syyttäjä katsoi tuolloin, että esitutkinnan perusteella ei ole todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

Syyttämättäjättämispäätöksessä todetaan, että Rydman ja jutun asianomistaja tunsivat toisensa entuudestaan. Tutkinnan kohteena olleen tapahtuman osalta heidän kertomuksensa olivat täysin ristiriitaiset.

Syyttäjän mukaan asianomistajan kertomuksissa havaittiin oikeudellisen arvioinnin kannalta oleellisia ristiriitaisuuksia. Rydmanin kertomus oli ollut johdonmukainen, yksityiskohtainen ja se sai tukea esitutkinnan kirjallisesta todistelusta.

Rydmanin mukaan "kansainvälisissä yhteyksissä tämä on erityisen harmillista, koska ulkomaisilla toimijoilla ei ole kunnollisia mahdollisuuksia tutustua alkuperäisiin taustoihin."

– Täällä kotimaassa takavuosina levitettyjen väitteiden perättömyys lienee tullut jo ilmeiseksi suurimmalle osalle niistä, joilla ei ole jotain muuta motiivia uskotella toista, ministeri kommentoi X:ssä tiistaina.

Lue lisää:

Wille Rydmanista tuli Meghan-vihan pelinappula | MTV Uutiset