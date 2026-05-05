Tampa Bay Lightningin kapteeni Victor Hedmanin NHL-kausi katkesi mielenterveyden haasteiden takia.

Lightning ilmoitti maaliskuun lopussa, että ruotsalaispuolustaja Hedman jää määrittelemättömäksi ajaksi sivuun joukkueen toiminnasta henkilökohtaisten syiden takia.

NHL-seura ilmoitti tuolloin, ettei se anna lisätietoja Hedmanin tilanteesta. Nyt ruotsalaiskapteeni on avannut asiaa omalla tiedotteellaan.

– Tein viimeisten parin kuukauden aikana päätöksen astua sivuun ja keskittyä mielenterveyteeni. Se ei ollut helppo päätös, mutta se oli oikea, Hedman kertoo Tampa Bayn sosiaalisen median julkaisussa.

Hedman nimitettiin Tampa Bayn kapteeniksi edelliskaudella. Hän myöntää vastuun olevan pitkän kiekkouran tärkein, mikä myös vaikeutti tauolle jäämistä koskevaa päätöstä.

– Vastuu ei rajoitu vain jäälle, hän huomauttaa.

– Olen aina uskonut siihen, että johtajana oleminen tarkoittaa sen tekemistä, mikä on parhaaksi joukkueelle. Tässä tapauksessa se tarkoitti myös sitä, että oli tarpeellista pitää myös itsestäni huolta, jotta voin olla paras pelaaja, joukkuekaveri, aviomies ja isä, jollainen odotan itseni olevan, Hedman kirjoittaa.

Hedman kertoo olevansa perheen, seurayhteisön ja terapeuttinsa avulla nyt paljon paremmassa tilanteessa.

Tampa Bayn NHL-kausi katkesi ensimmäisellä pudotuspelikierroksella seitsemännen ottelun tappioon Montreal Canadiensille. Ruotsalaiskapteeni ei suoraan lupaa olevansa pelaavassa kokoonpanossa heti tulevan kauden alussa, mutta antaa vihjeen peliuran jatkumisesta.

– Olen ylpeä tästä joukkueesta, ja odotan innolla, mitä on tulossa.