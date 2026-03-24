Ottawa Senators voitti Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä New York Rangersin jääkiekon NHL:ssä maalein 2–1. Voitto oli kanadalaisjoukkueen kolmas peräkkäinen, ja sen avulla joukkue hilasi itseään lähemmäs pudotuspelejä.

Rangersin kotihallissa nähtiin ennen ottelun alkua juhlallisuuksia. Joukkueen ruotsalaispuolustajalle Mika Zibanejadille ottelu oli nimittäin NHL-uran 1000:s.

Juhlaottelussa kotijoukkue oli kuitenkin melkoisessa alakynnessä, ja esimerkiksi laukaukset maalia kohti menivät vierasjoukkueelle 33–9.

Ottawan maaleista vastasivat Shane Pinto ja Warren Foegele. New Yorkin kavennusosuman iski kolmannessa erässä Conor Sheary.

Suomalaiset jäivät ilman tehoja

Ottawan suomalaispuolustaja Lassi Thomson teki ottelussa paluun NHL-jäille lähes 3,5 vuoden tauon jälkeen. Thomsonin peli päättyi kuitenkin lyhyeen, kun hän poistui jäältä toisessa erässä joukkueensa 2–0-maalin jälkeen. Thomson kirjasi vajaat 4,5 minuuttia peliaikaa ennen kuin hän jätti ottelun alaraajavamman takia.

Peliä ennen Thomson tunnelmoi paluutaan NHL-jäille peräti 1 214 päivän tauon jälkeen.

– Siitä on yli kolme vuotta, kun viimeksi pelasin NHL:ssä, joten yritän vain nauttia hetkestä ja pitää hauskaa. Tämä on hyvä mahdollisuus, kauteni Bellevillessä on ollut hyvä, Thomson sanoi NHL.comille viitaten Ottawan farmiseura Belleville Senatorsiin.

Siellä Thomson on tehnyt tällä kaudella kovaa jälkeä: 14 maalilla hän johtaa AHL:n puolustajien maalipörssiä.