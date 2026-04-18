



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Sebastian Ahon Carolinalle kova haaste pudotuspeleissä: "Haluamme eliminoida" Sebastian Aho oli NHL:n runkosarjassa suomalaisten paras pistemies tehoin 27+53=80. 2026 Getty Images Julkaistu 18.04.2026 07:55 JAAKKO SERVO, FELIKS HEIKKINEN Jääkiekkosarja NHL:n runkosarja on pelattu ja edessä ovat pudotuspelit. Sebastian Ahon ja Jesperi Kotkaniemen edustama Carolina Hurricanes kohtaa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella vahvan runkosarjan lopun esittäneen Ottawa Senatorsin.

Sebastian Ahon, 28, tähdittämä Carolina Hurricanes pelasi jälleen vakuuttavan runkosarjan. Alkavissa pudotuspeleissä joukkueelta odotetaan jälleen paljon.

Metropolitanin divisioonan voittajana Carolina saa ensimmäisellä kierroksella vastaansa villi kortti –paikalta pudotuspeleihin yltäneen Ottawan, jota edustavat suomalaiset Leevi Meriläinen ja Lassi Thomson.

Ahon aikana Hurricanesin kausi on päättynyt kolmesti Idän konferenssifinaaleihin. Joukkueen ykköstähti haluaa edetä päätyyn asti.

– Nälkä on iso ja se on kasvanut tässä vuosien varrella. Tässä tulee heti kova joukkue vastaan ensimmäisellä kierroksella, joten se vaatii heti parasta peliä meiltä, Aho kertoi etäyhteydellä suomalaismedialle torstaina.

– On tiettyjä pelin yksityiskohtia, kuten erikoistilanteet, joita koitamme kehittää koko ajan. Jos erikoistilanteet toimivat, niin se antaa meille hyvän mahdollisuuden voittaa.

Carolinan joukkuetta on ravisteltu viime vuosina.

Kesken viime kauden Carolina menetti pitkäaikaisen luottohyökkääjänsä Martin Necasin Colorado Avalancheen vaihdossa Mikko Rantaseen. Rantanen puolestaan jatkoi nopeasti matkaansa, ja Carolina sai Dallas Starsilta vaihdossa nuoren Logan Stankovenin.

Kesällä joukkue hankki riveihinsä Nikolaj Ehlersin, Brandon Bussin ja K'Andre Millerin. Kolmikko on onnistunut hienosti hurrikaanilaumassa.

– Jokainen vuosi on uusi tarinansa, vaikka osa pelaajista vaihtuukin. Ydinryhmämme on kuitenkin sama, Aho sanoo valaen uskoa joukkueensa mahdollisuuksiin.

Carolinan general manager Eric Tulsky on tunnettu siitä, ettei hän tee Carolinan johdon kanssa isoja siirtoja, vaikka joukkueen palkkakatossa olisikin tilaa.

Tämä toistui myös maaliskuun alun siirtotakarajalla, kun joukkueen ainoa hankinta oli Philadelphia Flyersissä pieneen rooliin jäänyt pohjakenttien hyökkääjä Nicolas Deslauriers, 35.

Aho on aiemmin kritisoinut Carolinan johtoportaan toimettomuutta pelaajahankintojen osalta. Nyt suomalaismedian edessä hän ei kuitenkaan enää ripitä Canes-johtoa.

– Kyllä sitä aina siirtotakarajalla miettii, että mitä tapahtuu, kun kuulee huhuja ja muuta. Oma työni on pelata jääkiekkoa ja luottaa siihen, että seura tekee ratkaisut sen suhteen, Carolinan varakapteeni sanoo.

"Ei helppoja pelejä edessä"

Ensimmäisen pudotuspelikierroksen vastustaja Ottawa ei ole missään nimessä helppo pala ennakkosuosikkina sarjaan lähtevälle Carolinalle. Runkosarjan viimeisessä keskinäisessä kohtaamisessa Senators peittosi Hurricanesin 6–3.

Aho odottaa kovaa ja fyysistä pudotuspelisarjaa.

– Ottawalla on paljon taitavia pelaajia, joiden kanssa pitää olla hereillä. Nopea ja iskukykyinen joukkue tulee vastaan. Heidän ylivoima on sellainen, jonka haluamme eliminoida.

Sekä Carolina että Ottawa kuuluivat runkosarjassa parhaisiin ylivoimajoukkueisiin. Carolinan ylivoimaprosentti 24,9 oli koko sarjan neljänneksi paras. Ottawan 24,0 puolestaan kahdeksanneksi paras.

– Olemme pelanneet tasaista lätkää ja sellaista graindaus-jääkiekkoa. Ottawalla on hyvä ylivoima, joten meidän pitää ottaa vähän jäähyjä ja pelata hyvää alivoimaa. Silloin kun meille aukeaa paikat, niin ne pitää käyttää hyväksi.

Carolina lepuutti runkosarjan lopulla kärkipelaajiaan. Aho ei pelannut kolmessa viimeisessä pelissä.

Pudotuspeleissä kaikki joukkueet lähtevät Ahon sanoin “nollista liikkeelle”. Runkosarjan saavutuksilla ei siis ole enää merkitystä tosipelien käynnistyessä.

– En usko, että on yhtäkään helppoa peliä edessä.

– Sitä yrittää aina kaikkensa, että joukkue voittaa. Silloin oma työkin on tehty. Keinolla millä hyvänsä pyrin auttamaan. Totta kai haluan itsekin tehdä tulosta ja estää vastustajaa tekemästä maaleja, se on ihan sanomattakin selvää.

Sebastian Aho uskoo, että Carolina peluuttaa pudotuspeleissä molempia maalivahtejaan Frederik Andersenia ja Brandon Bussia.2026 NHLI

Aho on noussut urallaan tärkeiden pelien ratkaisijaksi lukemattomia kertoja. Suomalaishyökkääjällä on NHL:n aktiivipelaajista kuudenneksi eniten jatkoaikamaaleja (18). Voittomaaleja hänellä on kaikkiaan 68.

– En minä mitään erikoista tee. Katkaisupeleissä paine on kovimmillaan molemmilla joukkueilla. Nautin kyllä sellaisista tilanteista. Pudotuspelit ovat mahtavaa aikaa, Aho tunnelmoi.