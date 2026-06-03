Vegas Golden Knights voitti Sebastian Ahon edustaman Carolina Hurricanesin 5–4 jääkiekon NHL:n avausfinaalissa Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä.

Golden Knightsille huipputärkeän ensimmäisen kiinnityksen laukoi Tomas Hertl ajassa 56.36. Carolinan Shayne Gostisbehere oli tasoittunut lukemat 4–4:ään vain viisi minuuttia aiemmin.

Ottelu oli todellinen trilleri. Avauserässä isäntäjoukkue Hurricanesin Nikolaj Ehlers osui jo 25 sekunnin pelin jälkeen. Carolina hallitsi muutenkin ensimmäistä 20-minuuttista ja johti 2–1 sen jälkeen.

Toinen erä oli Vegasin. Se nousi jo 3–2-johtoon ennen Jordan Staalin tasoitusta. Päätöserän alussa vieraat rynnistivät taas johtoon pudotuspeleissä hurjassa vireessä olleen työmyyrähyökkääjän Brett Howdenin osumalla. Maali oli Howdenille jo kevään 11:s.

Carolina-hyökkääjä Sebastian Aho pelasi ottelussa reilut 17 minuuttia ilman tehomerkintöjä. Isäntien Jesperi Kotkaniemi ei mahtunut kokoonpanoon.

Hurricanesin hahmo oli kaksi maalia tehnyt Ehlers, Vegasin tehokkain huippupakki (1+2). urakoi voittoon 23 torjuntaan, Carolinan summasi 18 torjuntaa.