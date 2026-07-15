Hyökkääjä Anthony Mantha on tehnyt kahden vuoden ja 9,5 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen New Jersey Devilsin kanssa jääkiekon NHL:ssä.

Mantha, 31, on ollut yksi NHL:n vapaiden pelaajien markkinoiden kiinnostavimmista nimistä muun muassa Patrick Kanen ohella. Tässä vertailussa hän jätti taakseen esimerkiksi Patrik Laineen, joka on edelleen ilman sopimusta ensi kaudelle.

Mantha keräsi viime kaudella Pittsburghissa NHL-uransa parhaan maali-, syöttö- ja pistemäärän tehoilla 33+31=64.

Kanadalaislaituri on edustanut NHL:ssä myös Detroitia, Washingtonia, Vegasia ja Calgarya. Runkosarjaotteluita Manthalla on kasassa 588.